Hasta el último segundo de la última jornada del Grupo II de Primera RFEF tendrán que estar los aficionados del Real Murcia echando cuentas para ver si los granas consiguen o no clasificarse para la deseada fase de ascenso a Segunda División. La victoria del sábado en El Collao ante el Alcoyano (1-2), unida a la derrota del Barcelona B, ha elevado las esperanzas del murcianismo, que ahora ya no solo mira a la Real B como equipo a cazar. Y es que los azulgranas también se han empeñado en complicarse la vida hasta el final.

Será el sábado, a partir de las 19.30 horas, cuando se empiece a decidir todo. Ese día y a esa hora se ha fijado el inicio de la jornada 38, la última de la liga regular, y al Real Murcia, que no depende de sí mismo, no solo le valdrá ganar. Además de lograr los tres puntos frente al Eldense, algo que no será tarea fácil dado que los de Elda competirán por el liderato y el ascenso directo, deberán esperar además que el Barcelona B o la Real B no hagan los deberes.

Dos billetes, tres equipos

Los dos billetes que faltan por concretarse en el Grupo II para jugar la fase de ascenso a Segunda División se repartirán entre tres equipos. Parte con ventaja la Real B, que es cuarta con 59 puntos, pero a tiro también están el Barcelona B (58) y el Real Murcia (56). Atendiendo a las matemáticas, los granas apenas tendrían posibilidades, pero como en el fútbol 2+2 no son cuatro, el murcianismo se agarra a la más mínima posibilidad. Y para ver si el sueño se hace realidad, el sábado habrá que mirar a tres campos. En Nueva Condomina se jugará el Real Murcia-Eldense, y para que los de Mario Simón tengan opciones de clasificación, solo se puede dar un resultado, y ese resultado es que la victoria se quede en casa.

Si el Real Murcia gana su encuentro ante los de Elda, que son segundos con 66 puntos y que todavía optan al liderato -el Amorebieta tiene 68-, entonces ya entrará en juego lo que ocurra en otros dos partidos. Habrá que estar muy atentos al Real Sociedad B-Castellón, duelo entre equipos de play off, y al Barça Atletic-UD Logroñés, donde los riojanos ya llegan descendidos.

Las combinaciones

Las combinaciones son sencillas. Si el Real Murcia gana tendrá que esperar a que el Barcelona B pierda su partido en el Mini Estadi o a que pierda la Real B con el Castellón y que los azulgranas no empaten. Y es que si granas, culés y realistas acaban con 59 puntos, el triple empate dejaría a los murcianistas fuera al tener la peor clasificación en la liguilla entre ellos tres.

En el caso de que el Real Murcia se imponga al Eldense y el Barcelona B haga lo propio ante la UD Logroñés, ya solo quedaría la opción de que la Real B perdiese su partido ante un Castellón ya clasificado para el play off pero que tiene la opción de llegar al segundo puesto, lo que le daría ventaja en las eliminatorias.

Si el Real Murcia gana y la Real B pierde, ambos acabarían con 59 puntos, lo que beneficiaría a los granas al tener el golaverage ganado. No ocurre lo mismo en caso de igualar a puntos con el Barcelona B, por ello al Real Murcia en ningún caso le valdría un empate azulgrana. Porque si los de Mario Simón y los de Rafa Márquez terminan con 59, los segundos serían los que acabarían jugando el play off gracias al golaverage -ganaron en la ida 2-0 y empataron a uno en Nueva Condomina-.