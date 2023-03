Para empezar, este influencer parte de la base de que, en general, todo el mundo tiene un sueldo (si es que tiene la suerte de tener trabajo) de 1.300 euros al mes... Pero bueno, imaginemos que esa es la realidad de España y, de paso, de la Región de Murcia. A la gente sigue sin salirle las cuentas. Un usuario de TikTok ha intentado "demostrar" que "nos quejamos por vicio" y, según sus cálculos, cobrando 1.300 euros y restando la cantidad total que se gasta en 'vivir' -comida, combustible, alquiler o hipoteca, ropa, luz, agua, gas, teléfono, Internet e incluso ocio- sigue sobrando dinero. Le han caído tortazos por todos lados.

Los bajos salarios en contraposición a la subida de las hipotecas, el alquiler y la electricidad, así como el combustible y la cesta de la compra están afectando al bolsillo de los españoles en general. Y, en base a las reacciones al vídeo del influencer, parece que la gente está especialmente sensible con este asunto, sobre todo los jóvenes que no pueden independizarse.

El tiktoker se ha grabado escribiendo una lista en la que desglosa todos los gastos para sumarlos y comprobar cuál es la cantidad de dinero que nos dejamos en cosas imprescindibles y saber así cuánto se puede ahorrar, aunque parece que haya escogido las cantidades al azar o, directamente, que se las haya inventado.

Sus cálculos ¿Cuánto cuesta vivir cobrando 1.300 euros? Comida: 150

150 Combustible: 200

200 Alquiler o hipoteca: 450

450 Ropa: 100

100 Luz, agua y gas: 150

150 Teléfono e Internet: 50

50 Ocio básico (un café al día): 50 TOTAL: 1.150 euros

Es decir, según sus cálculos, se podría ahorrar sin problema 150 euros al mes o gastarlos en "escapadas con los amigos, cenas con tu pareja, vacaciones en verano... Coño, si es que nos quejamos por quejarnos", sentencia.

Las reacciones de los indignados

El vídeo tiene más de 3,7 millones de reproducciones y, con tantas reproducciones, los comentarios han llegado en bandada: nadie ha escrito para decirle cosas bonitas.

"Se nota que vive con sus padres y no ha ido nunca al supermercado"

"La comida 150 si me alimento a base de pan y agua"

"400 euros en comida y ahorrando desayuno, merienda, comida y cena"

"¿El combustible es para hacer barbacoas?"

"Si gastas combustible, tienes coche, y para el coche tendrás que pagar seguro, impuesto de circulación, revisiones, etc"

"450 euros cuesta una habitación"

"¿Si tengo hijos qué hago? ¿Y si tengo perros?"

Era 'broma'

El móvil del chico, seguramente, no dejó de sonar con tanta notificación de críticas, por lo que ha acabado retractándose intentando explicar que se trataba de una grabación sarcástica: "Ironía, señores, ironía (...) Obvio, no he tenido en cuenta muchos gastos para no aumentar las ganas de no vivir".

Sin embargo, muchos no le han dado credibilidad, argumentando, por ejemplo, que sí que ha sido realista en la tarifa de Internet y teléfono. Entonces... ¿1.300 euros al mes dan "para vivir como un rey?": a día de hoy, no.