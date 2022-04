Cuando tienes un perro, una de las primeras cosas que tienes que enseñarle es que no haga pipí u orine donde quiera, sino que lo haga en el lugar que le hayas preparado para ello. Para evitar esto, te traemos las claves para hacer que tu perro orine siempre en el mismo sitio.

Hacer que tu perro orine en un sitio

Antes de nada, cabe señalar que los perros son animales muy limpios y aseados en líneas generales. No obstante, si no tienen un sitio marcado donde hacer sus necesidades, puede acabar siendo un desastre, ya que manchan cortinas o dejan restos indeseados. Por ello, te damos las claves para evitar que haga pipí donde no debe.

Limita su paso

Un buen consejo es limitar el paso de tu mascota usando puertas o rejas por las que no pueda pasar y así cortarle el acceso a donde no quieras que vaya. Ten en cuenta que esto solo debe ser de carácter temporal.

No lo castigues

Es normal que tu perro se equivoque, sobre todo las primeras veces, respecto al sitio donde tiene que hacer sus necesidades. Ante esto, te recomendamos que no lo castigues ni golpees, ya que con esto solo lograrás que se esconda o tenga miedo. En su lugar, lo más aconsejable es decirle con un tono fuerte y firme "¡No!" y llevarlo al sitio donde debe hacerlo.

Espacios abiertos

Escoger el sitio correcto donde debe hacer sus necesidades el animal es fundamental. En este sentido, te recomendamos que esté lejos del lugar donde duerme, esté diferenciado con, por ejemplo, un papel de periódico y esté abierto y sea de fácil acceso, por ejemplo el balcón o el patio, en caso de tenerlo.

Prémialo

Por último, cuando lo haga bien las primeras veces, dale algún premio, como una golosina.