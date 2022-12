Si necesitas llevar a tu perro o a la mascota de cualquier familiar o amigo en el coche, seguro que te has preguntado cuál es la forma correcta de transportarlo. A priori, el cinturón de seguridad parece la opción más lógica, pero desde la Dirección General de Tráfico señalan que este es uno de los errores más habituales: atar a nuestro perro con el cinturón no solo no es seguro para él y para el resto de pasajeros del vehículo, sino que puede hacer que nos pongan una multa considerable.