Jorge Javier Vázquez parece dispuesto a volver a la primera línea del cotilleo: tras retomar su trabajo en Mediaset al frente del nuevo programa 'Cuentos Chinos' y sus cuestionables resultados en audiencia, el madrileño se ha puesto en el foco de la polémica al dedicar una dura carta a su excompañero de trabajo Kiko Hernández poco después de la boda de este con Fran Antón en Melilla.

El pasado 16 de septiembre contrajeron matrimonio el presentador Kiko Hernández y el actor Fran Antón en el Salón Dorado del Ayuntamiento de Melilla para después celebrar junto a 350 invitados una fiesta en el Hotel Meliá Puerto de la ciudad autónoma. Al acto (calificado como 'la boda del año' con perdón de Tamara Falcó e Íñigo Onieva) han acudido todo tipo de personalidades: desde Kiko Matamoros hasta Chelo García Cortés, Laura Fa, Lydia Lozano o José Perea.

Pero entre la brillante lista de invitados una ausencia destacaba por encima de las demás: Jorge Javier Vázquez. Junto a otras colaboradoras de 'Sálvame' como María Patiño o Belén Esteban, el conductor de 'Cuentos Chinos' ha sido una de las personas que no han asistido a la boda y que más ha dado que hablar, aunque Terelu Campos confirmó en 'Sálvame' que el presentador estaba en contacto con "la dirección en el momento en el que Kiko Hernández estaba haciendo esa declaración de amor y libertad" y que vivió este episodio con "muchísima emoción".

Kiko Hernández declaró su amor por Fran Antón a toda España el pasado día 13 de junio de 2023, pocos días antes de que se cancelara definitivamente el programa: “He encontrado al hombre de mi vida, al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas y a la persona que más quiero en este mundo. Esa persona se llama Fran Antón”.

La emoción cundió en un plató que llevaba semanas sensible: “Se acaba una etapa aquí en el programa y gracias a estar feliz y a estar con él, he podido sobrellevar mejor que este programa termine” y Belén Esteban dedicó unas solemnes palabras para recordar a los ausentes: "Pienso en dos personas: una que se llama Mila y la otra que se llama Jorge Javier Vázquez, que estarían tan contentos, Kiko".

Jorge Javier carga contra Kiko Hernández

Pero el tiempo ha demostrado que lo que pasaba en el backstage no era tan de color de rosa como se mostraba en la televisión: tras su vuelta a la vida pública y su sonada ausencia en la boda de Kiko Hernández, Jorge Javier ha publicado una carta en la revista Lecturas donde carga duramente contra el excolaborador de 'Sálvame': "Se ha casado Kiko y no he ido a su boda. De hecho, llevo sin hablar con él desde que contara en Sálvame que está con Fran Antón y que es gay desde siempre”.

El histórico presentador de Telecinco no ha podido aguantarse las ganas, y ha sido claro contra el compañero con el que ha pasado tantos momentos en televisión: "Me ganó la decepción. Quizás la tristeza también. Y el desencanto". Después, ha admitido que "es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tantas y tantas cosas no es más que un perfecto desconocido".

¡La gran boda de Kiko Hernández! 💥 Este lunes, en exclusiva en tu revista Lecturas, el enlace del colaborador y Fran Anton. Las anécdotas, los invitados, los trajes de los novios, la fiesta... No te quedes sin tu ejemplar y corre a tu kiosco. ¡Te esperamos! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/oOiEUQUV9s — Lecturas (@Lecturas) September 18, 2023

Retomando lo ocurrido la tarde del 13 de junio, cuando Kiko anunció su compromiso con Fran, Jorge Javier ha explicado que "estaba yo de baja médico la tarde que se subió al pulpullo para compartir con la audiencia su orientación sexual. No me emocioné ni nada".

En la carta ha revelado que poco después intercambiaron algunos mensajes: "Sabía que estaba enfadado con él, pero decía que me quería mucho. Pues chico, si sabes que estoy enfadado y me quieres mucho, llámame. Que además sabes que estoy en casa" y ha confesado que le invitó a la boda a través de un WhatsApp, y que una llamada de teléfono "no hubiera estado de más".

El artículo de Lecturas termina con un guante para Kiko: "Yo sé que un día quedaremos y que nos reiremos. Y que todo esto que nos ha pasado se quedará en una anécdota. Es algo que sucedió en un periodo muy convulso de nuestras vidas. Pero tengo ganas de saber qué tipo de relación quiere Kiko tener conmigo".