Jorge Javier Vázquez ha vuelto a Telecinco después de cuatro meses de silencio, pero las cosas no parecen ir tan bien como era de esperar: el fin de 'Sálvame' y la reacción social a su salida de la parrilla hicieron creer que la presencia del presentador para la cadena era prácticamente imprescindible. Con las peores cifras de audiencia de su historia, Telecinco se ha hundido a hasta la tercera posición este verano, un batacazo que ha intentado corregir con 'Cuentos Chinos' el nuevo programa encargado al presentador madrileño.

Pero el pistoletazo de salida no ha sido el baño de masas que se esperaba: frente a un Pablo Motos prácticamente indestructible, el programa de Jorge Javier ha ido perdiendo espectadores paulatinamente durante los escasos días que lleva en antena. Tanto que el propio conductor califica como un milagro que haya habido un segundo programa y ve difícil el aguantar hasta Navidad.

En la segunda entrega, el propio Vázquez se sumaba a las críticas y confesaba que él tampoco sabía de qué iba el programa: un formato de televisión producido por 'La Fábrica de la Tele' y 'Mediaset España' donde se realizan entrevistas a personajes conocidos y se recogen las secciones de varios colaboradores como Susi Caramelo, 'Susi a domicilio'; Anabel Alonso y Antonio Castelo, '¡No son cuentos chinos!; Celia Villalobos, '¡Vaya melones!'; Missión imposible de la murciana Athenea Pérez o 'Gente Bárbara' de Bárbara Rey.

La pulla de Jorge Javier a Pablo Motos en 'Cuentos Chinos'

La continuidad de 'Cuentos Chinos' al frente de las noches de Telecinco está en fuerte entredicho tras los tres días consecutivos perdiendo audiencia. En este sentido, la tarea de Jorge Javier no era sencilla: su misión, levantar el número de espectadores frente a uno de los programas más vistos y consolidados de la televisión española parece prácticamente imposible.

El miedo al fracaso pudo olerse desde antes del estreno del programa, cuando Jorge Javier Vázquez dedicaba una 'Carta Abierta' al presentador de Antena 3 llena de sarcasmo: “Querido, Pablo. Soy tu nuevo vecino, el de la acera de enfrente. Vengo a convivir contigo. Es que llevas tantos años solo a horas horas de la noche que me he dicho: ‘Oye, Jorge, vete a hacerle un poquito de compañía’. Porque, Pablo, como dijo Andreu Buenafuente: ‘La gente de nuestro oficio, los profesionales no competimos, coincidimos’”.

La misiva, publicada en su cuenta de Instagram, continuaba: “Querido, Pablo. Yo no soy tonto. Yo sé que tu casa es majestuosa. Pero, mira, la mía la voy a dejar monísima y acogedora. A ver, yo sé que seguramente alguna vez coincidiremos en invitar a las mismas personas. Entenderé cuando prefieran ir a tu casa antes que a la mía, pero no por ello voy a dejar de invitarlas, ¿eh?".

Y terminaba lanzando el dardo más afilado: “Oye, igual les gusta tener otro vecino con el que charlar, aunque sea alguien como yo. Estoy un poco nervioso porque me he venido a vivir al barrio de los mayores, enfrente de ti. Donde los políticos no te llaman por teléfono, sino que directamente se te presentan en el plató. Por eso hemos decidido ponerle al programa ‘Cuentos chinos’. Aunque te digo una cosa, tal y como me ha ido a mí, yo prefiero no hablar de política”.

Pablo Motos deja mudo a Jorge Javier con su respuesta

Ante un ataque tan directo, todo el mundo quedó expectante a escuchar la respuesta del presentador de 'El Hormiguero' y esta ha llegado de la forma más inesperada. Frente al alboroto de Jorge Javier Vázquez y la propuesta de provocar un enfrentamiento directo entre ambas figuras, el histórico de Antena 3 ha decidido callar al exconductor de 'Sálvame' con el silencio más cruel.

Pablo Motos ha respondido a Jorge Javier con unas cifras de audiencia lapidarias, en las que salta a la vista que 'Cuentos Chinos' no ha conseguido hacerle prácticamente cosquillas a 'El Hormiguero': un programa con años de historia que bate récords sistemáticamente y que ya forma parte de las dinámicas de consumo audiovisual de muchas familias en España.