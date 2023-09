Por fin llegó uno de los días más esperados de la temporada de la televisión 2023/2024: con septiembre ya entrado en días y varios días de espera, Ana Rosa Quintana se despide de las mañanas y pasa a las tardes con 'TardeAR' el programa de Telecinco que permite llenar el hueco que dejó el pasado mes de junio la cancelación de 'Sálvame'.

Mientras Jorge Javier Vázquez, el presentador de exitoso programa, ha sido reubicado frente a Pablo Motos al frente de 'Cuentos Chinos' con unos todavía exiguos resultados de audiencias, Quintana ha pasado a una de las franjas más complicadas para competir contra 'Y ahora Sonsoles'.

Al mismo tiempo, Telecinco ha rescatado una de sus mayores "gallinas de los huevos de oro', 'Gran Hermano VIP 8' con Marta Flich y se ha quitado de en medio definitivamente a la "copia" de 'Pasapalabra', '25 Palabras', cancelado por sorpresa el pasado viernes 15 de septiembre.

'Tarde AR' no cumple las expectativas

Al igual que sucedió con 'Cuentos Chinos' y Jorge Javier Vázquez, 'TardeAR' no ha conseguido estar a la altura de las expectativas de Mediaset: lejos del 15,1% de audiencia que consiguió el difunto 'Sálvame' en su despedida ( 1.234.000 espectadores) 'TardeAR' solo consiguió hacerse con un 11,3% del share, quedándose a casi 100.000 personas de alcanzr la barrera del millón.

La nueva propuesta de Ana Rosa Quintana, producida por Unicorn Content junto a Mediaset España, comenzó el lunes 18 de septiembre con un homenaje a María Teresa Campos, fallecida el pasado 5 de septiembre: "las pioneras de la pequeña pantalla que ya se fueron".

Entre los protagonistas del estreno han estado la realidad aumentada y el uso de la inteligencia artificial para construir un 'infoshow' por todo lo alto y dar oxígeno a los contenidos; la sección de 'La fila cero', que se mantiene desde el matinal; y el gran y equipado plató en el que se desarrolla el programa: un auténtico despliegue de medios.

Pero, con todo y con eso, 'TardeAR' no ha conseguido conquistar a la audiencia en su primer día y algunos medios hablan de "batacazo", aunque eso sí: ha logrado vencer por poco a su principal competidora 'Y ahora Sonsoles', que ha decidido retirar la publicidad durante todo el programa para evitar el trasvase de espectadores a otras cadenas.

#Audiencias

TardeAR se estrena con un 11,3%, peor que los últimos datos de Sálvame

No puede con La promesa (12,4% y 13,6%) pero sí supera a Y ahora Sonsoles (11,1%)#TardeAR #TardeAR18S pic.twitter.com/RGVqq8c4xn — Tweets de tele (@teletuits) September 19, 2023

La propia Ana Rosa Quintana hablaba en una entrevista para el diario El Mundo sobre qué podría ocurrir el día del estreno: "Sabía la que me iba a caer al sustituir a un programa como 'Sálvame', pero la decisión de cerrarlo ya estaba tomada y no la tomé yo". Aclarado esto, ha puntualizado que "Salem me lo propuso al poco de llegar. Me dieron una explicación y me di cuenta de que se lo debía. Querían un cambio, hacer una televisión más familiar y me querían a mí por la tarde. Y ya está. Era un momento complicado para Mediaset y me necesitaban".

La presentadora ya sido clara: "Mira, ya tenemos una edad y una experiencia para saber cómo y por qué se hacen las cosas. Lo importante es dormir tranquilo, y yo duermo muy tranquila".

Respecto a las críticas por su ideología y sus comentarios políticos explícitos, ha declarado que dará su "opinión política libremente" y ha reivindicado que se ha "ganado el derecho a poder decir lo que pienso".

En este sentido, ha hablado de una de las secciones más polémicas del programa: "En 'FirmAR', mi monólogo es mío y solo mío. Es mi opinión, acertada o equivocada, y con la que no quiero contagiar al resto porque en mi programa todo el mundo puede decir y opinar lo que quiera. Creo firmemente en la libertad de expresión, algo que últimamente no gusta".

Sobre el posible descalabro, Quintana ha dicho que "no pienso en el fracaso. No conjugo ese verbo porque no hay que atraer la ruina. Yo quiero lo que queremos todos en televisión: el respaldo del público. Yo sí que respeto la libertad de los demás para expresarme, para verte o no verte. No me duelen las críticas, otra cosa es el insulto, la imagen y la utilización de mi imagen".

