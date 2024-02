¿Se ha encontrado el avión perdido de la pionera aviadora Amelia Earhart en el fondo del Pacífico? Un explorador cree haber resuelto el gran misterio con imágenes de sonar, aunque hay que seguir investigando.

Amelia Earhart fue una de las pioneras de la aviación, la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario y la primera persona en volar sobre el ecuador. Su sueño era dar la vuelta al mundo por el ecuador, pero su avión desapareció en el océano Pacífico el 2 de julio de 1937, cuando intentaba llegar a la isla Howland, a medio camino entre Australia y Hawái. Junto a ella iba su navegante, Fred Noonan. Ambos fueron declarados muertos dos años después, sin que se encontraran sus restos ni los del avión, un Lockheed 10-E Electra de dos motores.

Desde entonces, el destino de Earhart y Noonan ha sido uno de los mayores misterios del siglo XX, que ha generado numerosas teorías e investigaciones. Algunos creen que se estrellaron en el mar y murieron ahogados. Otros, que aterrizaron en una isla deshabitada y sobrevivieron durante un tiempo. Incluso hay quienes piensan que fueron capturados por los japoneses y ejecutados o que cambiaron de identidad y vivieron en secreto.

¿Enigma resuelto?

Ahora, un piloto y explorador que emprendió una expedición de 11 millones de dólares en el mar cree haber resuelto el enigma: el lugar donde reposa el avión de Earhart.

Tony Romeo, un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de EE.UU. y director ejecutivo de Deep Sea Vision, vendió bienes raíces comerciales para financiar su exploración submarina del océano Pacífico el año pasado, peinando el fondo marino con tecnología de sonar en el área sospechosa del accidente.

Su equipo revisó los datos de sonar en diciembre captados por un dron submarino de su viaje de investigación y encontró una imagen sorprendente: una forma borrosa parecida a un avión que Romeo cree que es el Electra de Earhart. La imagen fue tomada a unos 160 kilómetros de la isla Howland, a unos 5.000 metros de profundidad.

Romeo está convencido de que se trata del avión perdido, dado su diseño único. "Sería difícil convencerme de que eso no es un avión, y de que no es el avión de Amelia", dijo a NBC News. "No hay otros accidentes conocidos en la zona, y ciertamente no de esa época y de ese tipo de diseño con la cola que se ve claramente en la imagen", añadió.

Posibilidad emocionante

Aunque todavía es pronto para determinar si se trata efectivamente del avión desaparecido, es una posibilidad emocionante.

El equipo de Romeo planea volver al lugar a finales de este año o principios del próximo con una cámara y un vehículo operado por control remoto para obtener mejores imágenes del posible lugar del naufragio.

"El siguiente paso es la confirmación y hay mucho que necesitamos saber al respecto. Y parece que hay algunos daños. Quiero decir, ha estado ahí durante 87 años en este punto", dijo Romeo.

Y volver no es una tarea fácil ni barata, ya que el viaje requiere equipos caros y de alta tecnología. En el viaje de Romeo utilizaron un dron submarino "Hugin" fabricado por la empresa noruega Kongsberg, según el Wall Street Journal. En su última expedición, el equipo utilizó un sumergible no tripulado para escanear 13.450 kilómetros cuadrados de fondo oceánico.

"Creo que es el gran misterio de todos los tiempos", concluye Romeo, que espera poder arrojar luz sobre el destino de Earhart y Noonan, dos de los héroes de la aviación.