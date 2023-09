Un nuevo estudio describe propiedades del Cinturón de Kuiper que son consistentes con la existencia de un planeta "oculto" no mucho más grande que la Tierra en esa zona, que no sería el enigmático Planeta Nueve. Los investigadores descubrieron que algunos de los objetos en el Cinturón de Kuiper se comportan de una manera que sugiere la existencia de un pequeño planeta entre ellos, localizado a alrededor de 500 Unidades Astronómicas (UA) del Sol.

Investigadores de la Universidad de Kindai y del Observatorio Astronómico Nacional, ambos de Japón, indican en una nueva investigación que un planeta oculto similar a la Tierra existiría en el Cinturón de Kuiper. En el estudio, publicado recientemente en The Astronomical Journal, Patryk Sofia Lykawka y Takashi Ito concluyen que las propiedades del Cinturón de Kuiper, un disco circunestelar en el Sistema Solar exterior, son consistentes con la presencia de un planeta no mucho más grande que la Tierra. No sería el hipotético Planeta Nueve, de mayores dimensiones y ubicado a mayor distancia del Sol.

En los confines del Sistema Solar

El llamado Sistema Solar exterior es la zona más alejada del Sol, dentro del área de influencia de nuestro estrella. Se trata del dominio de los cuatro planetas gigantes: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que se ubican en ese orden en cuanto a su menor o mayor distancia del astro rey. Al ser una zona oscura, fría, distante y alejada de la luz solar, los astrónomos han propuesto en reiteradas ocasiones que podrían existir allí cuerpos ocultos y desconocidos, que no pueden detectarse fácilmente en las observaciones.

Más específicamente, el denominado Cinturón de Kuiper ha sido mencionado como el sector en el cual podrían ocultarse cuerpos planetarios desconocidos en el Sistema Solar exterior. Es un disco que se extiende desde la órbita de Neptuno, a 30 Unidades Astronómicas (UA) del Sol, hasta aproximadamente 50 UA de nuestra estrella. Una Unidad Astronómica es equivalente a la distancia media entre la Tierra y el Sol, o sea alrededor de 150 millones de kilómetros.

Según un artículo publicado en Science Alert, en ese sector se han hallado objetos transneptunianos (TNO), que se posicionan más allá de la órbita de Neptuno y exhiben algunos comportamientos de agrupamiento peculiares, que podrían indicar la presencia de un mundo oculto. Debido a esto, estudios previos han propuesto la existencia del llamado Planeta Nueve, un enorme planeta terrestre que escapa de nuestro rango de visibilidad.

Un planeta más modesto y cercano

Ahora, los científicos japoneses han elaborado una explicación alternativa: en esa zona se ocultaría en realidad un mundo pequeño, semejante a la Tierra y situado mucho más cerca del Sol que el hipotético Planeta Nueve, que según las estimaciones científicas sería además mucho más masivo. De acuerdo a los especialistas, su órbita inclinada podría explicar los comportamientos extraños de los TNO, atribuidos a la presencia de algo más grande.

Las simulaciones mostraron que la explicación más probable para las observaciones utilizadas en el nuevo estudio marcan la presencia de un planeta con estas características en el Cinturón de Kuiper, según un artículo publicado en Phys.org. Estas simulaciones también indican que dicho planeta tendría una masa de 1,5 a 3 veces la de la Tierra, con una órbita que llevaría a este cuerpo a moverse a una distancia de entre 250 y 500 UA del Sol.

"Determinamos que un planeta similar a la Tierra ubicado en una órbita distante e inclinada puede explicar tres propiedades fundamentales del distante Cinturón de Kuiper: una población prominente de TNO con órbitas más allá de la influencia gravitacional de Neptuno, una población significativa de objetos de alta inclinación y la existencia de algunos objetos extremos con órbitas peculiares", concluyeron Lykawka e Ito en su investigación.

Referencia

Is There an Earth-like Planet in the Distant Kuiper Belt? Patryk Sofia Lykawka and Takashi Ito. The Astronomical Journal (2023). DOI:https://www.doi.org/10.3847/1538-3881/aceaf0