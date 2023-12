El anterior gobierno municipal de Torre Pacheco, coalición del Partido Independiente y PSOE, ha sido absuelto por los tribunales de un delito de prevaricación y otro contra los derechos cívicos. En 2016, el PP denunció al exalcalde Antonio León y a los nueve concejales que formaban el equipo mandatario por aprobar los Presupuestos de ese año sin "la documentación pertinente". Los diez fueron juzgados el pasado mes de noviembre en la sección Quinta de la Audiencia Provincial.

La sentencia subraya la diferencia entre "ilegalidades administrativas" y la "comisión de un delito", en el sentido de que la sanción responde a "los dictados de la arbitrariedad, la voluntad o el capricho" y no a "la mera ilegalidad", algo que los magistrados no aprecian en este caso, por lo que concluyen que no existe delito de prevaricación.

En lo que respecta a los derechos cívicos, el fallo recoge que, pese a que los Presupuestos fueron declarados nulos -lo que supuso la prórroga del presupuesto anterior-, no se impidió el derecho de los concejales populares a participar en los asuntos públicos. Sí apunta que no se les concedió "el tiempo legalmente previsto" para "estudiar la documentación". Además, los magistrados no ven "una clara voluntad de impedir el ejercicio" de sus derechos.

"Vulnerar un derecho no implica impedir su ejercicio"

"No se trata de la omisión de un mero formalismo, pero tampoco de imposibilitar el ejercicio del derecho fundamental, vulnerar un derecho no implica necesariamente impedir su ejercicio. Y tampoco ha sido algo efectuado con clara voluntad de impedir el ejercicio del derecho, sino con la convicción, que se desprende de los argumentos del alcalde y la portavoz del otro grupo de gobierno, de que, por las razones que alegan, estaban en condiciones de ejercerlo adecuadamente", dicta el fallo.

Entre los hechos probados, la sentencia incluye que un concejal de Ganar Torre Pacheco - IU y otra del PP se personaron en la secretaría del Ayuntamiento para indicar que faltaban los informes de Intervención y, por tanto, la documentación no estaba completa, momento en el que se les indicó que estaba en elaboración. Pese a que no se especifica la fecha, sí que se señala que los informes llegaron antes de que se celebrara el Pleno.

El exalcalde del Partido Independiente aseguró que todos los concejales contaban con la información con, al menos, un mes de anterioridad, y que habían accedido a ella gracias a diversas reuniones celebradas y tras habérsela remitido por correo electrónico.

El grupo municipal popular presentará un recurso ante el TSJRM dado que entiende que la declaración que prestó el fallecido secretario en el Pleno y en el juicio no se ha valorado a la hora de dictar sentencia.