Dos hombres han sido detenidos por su presunta responsabilidad en el incendio en dos discotecas de la zona de ocio de Atalayas, en Murcia, que tuvo lugar el pasado 1 de octubre y donde trece personas perdieron la vida, confirma la Policía Nacional, cuerpo encargado de la investigación.

Fuentes cercanas al caso indican que los arrestados serían dos varones, uno de ellos gerente de Fonda, uno de los locales siniestrados. El otro sospechoso sería el hombre (trabajador contratado) que presuntamente introdujo la caja de fuego frío (bengalas) en el interior del establecimiento Teatre. Tras prestar declaración, ambos se encuentran en libertad con cargos, apuntan las mismas fuentes.

Las detenciones se practicaron (este jueves y este viernes) por parte de profesionales del Grupo de Homicidios perteneciente a la Policía Judicial de la Policía Nacional en Murcia. Los dos sospechosos se enfrentan a cargos por trece homicidios por imprudencia. Para este delito, el vigente Código Penal establece penas que oscilan entre uno y cuatro años de cárcel, aunque podrían subir si concurren agravantes o menguar si se aprecian atenuantes.

Según apuntan las investigaciones policiales, y tal y como adelantó La Opinión, la caja de fuego frío sería el origen del incendio que acabó costando la vida a trece personas. Esta caja no estaría homologada y habría sido adquirida por Internet. Y es que esa bengala de fuego frío habría causado el incendio que costó la vida a las trece personas en Atalayas el 1 de octubre. Es la principal línea de investigación con la que trabaja la Policía Nacional, cuerpo que se hizo cargo de las pesquisas. Aunque la Policía de Murcia sostiene que el origen fue la bengala, la Científica de Madrid (que movilizó investigadores a la 'zona cero' del siniestro) aún no ha entregado oficialmente su informe.

Según uno de los testigos que declaró ante los investigadores de la Policía, en el marco de estas indagaciones, la máquina en cuestión habría sido comprada en una web, algo que él sabía porque un allegado suyo le mandó hasta fotos de cuando la adquirió. En teoría, las bengalas de fuego frío se pueden emplear sin problema en interiores, ya que no emiten un fuego como tal. No tienen humo y sus chispas son pequeñas, siempre y cuando estén homologadas y no trucadas.

"Fue de forma voluntaria"

El abogado de La Fonda Milagros, Francisco Adán, dijo, en declaraciones a Europa Press, que el dueño y gerente de dicho local "ha sido citado en calidad de investigado para prestar declaración, pero nunca ha sido detenido, ni privado de libertad".

Según el letrado, "ha acudido, de forma voluntaria, a declarar este viernes y ha respondido a todo lo que le han preguntado, colaborando con la Policía". "Por protocolo policial, todos los investigados tienen que hacerse la reseña policial, que son las fotos y las huellas", manifestó.

El sistema contempla, para los sospechosos, la posibilidad de declarar en comisaría en calidad de detenido o investigado y salir en libertad con cargos, para más adelante ser llamado por el juzgado. La Policía Nacional informa oficialmente de la existencia de dos arrestados en esta causa, de que las investigaciones continúan abiertas y de que no descartan nuevas detenciones, aunque declina ofrecer más información al respecto.