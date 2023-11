Aunque la jueza de instrucción ya ha decretado que se levante el secreto del sumario, el caso continúa investigándose. Y es que, por ejemplo, falta el informe que han de elaborar los Bomberos de Murcia y también el de los especialistas de Policía Científica que se movilizaron desde la capital de España hasta la ‘zona cero’ del fuego. Cuando lleguen estas conclusiones serán remitidas a la autoridad judicial, al igual que las diligencias del Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía en Murcia.

Los investigadores han tomado ya declaración a testigos y a familiares de víctimas, pero no a imputados ni investigados. No se descarta, indican fuentes cercanas al caso, que en las próximas semanas comiencen a ser citadas estas personas, especialmente si se confirma que fue una máquina pirotécnica de fuego frío la causa de la tragedia.

El fin: saber quién llevó esa máquina a la discoteca en la que se originó el fuego. En teoría, las bengalas de fuego frío se pueden emplear sin problema en interiores, ya que no emiten fuego como tal. No tienen humo y sus chispas son pequeñas: se comercializan por Internet y se usan en fiestas, bodas y otros eventos. Los expertos de la Científica analizaron en el laboratorio los restos calcinados de cajas de chispas frías descubiertas entre los escombros de las discotecas, para estudiar si estaban homologas o hipotéticamente trucadas, y si se confirma que fueron el origen de las llamas letales.

Por otro lado, familiares de algunas de las víctimas del incendio en Atalayas, cuya representación ejerce el abogado José Manuel Muñoz, han presentado un escrito pidiendo a la jueza que abra una pieza separada que investigue la responsabilidad civil y una supuesta acción corrupta por parte del Ayuntamiento de Murcia.

Para el abogado de los familiares, «existen suficientes indicios en las actuaciones del Ayuntamiento de Murcia que necesariamente exigen una investigación dentro de las diligencias de investigación que se siguen en el presente Juzgado, a fin de determinar el carácter delictivo o no de tales indicios».

El cierre de otras salas de fiesta del municipio después del incidente indica que «no estamos ante un caso aislado, sino ante una estructura municipal que no ejecutaba las ordenes de cierre». «El juzgado tiene que investigar la relación de tales conductas omisivas con el hecho fatal acontecido», expone la acusación.

La jueza no acepta la personación de Podemos

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha acordado levantar el secreto de las actuaciones que se incoaron por la presunta comisión de trece delitos de homicidio en la tragedia de Atalayas. Explica la juez que la policía ya ha recabado datos objetivos tras inspeccionar los inmuebles siniestrados, ha obtenido información sobre la identidad de las personas responsables de los locales y ha tomado declaración a diversos testigos, por lo que sólo falta que concluyan «diversas diligencias complementarias de naturaleza jurídica» para que se presenten las conclusiones.

Por otro lado, la magistrada ha denegado la solicitud de personación en las actuaciones de la patronal estatal de ocio nocturno Spain Nightlife y del partido político Podemos.

Desde el Ayuntamiento de Murcia señalan que el levantamiento del secreto de sumario no afectará a la comisión que analizará la gestión municipal en estas discotecas, que estaban funcionando a pesar de que tenían una orden de cese de actividad. Por su parte, el líder de Vox en Murcia, Luis Gestoso, aseguró que sin el secreto de sumario, «ya no hay excusas para no responder a las preguntas que le formulamos al Gobierno en pleno ni para entregarnos la información que hemos requerido».