Los delitos de odio no tienen recorrido judicial en la Comunidad murciana. La seis diligencias incoadas en 2022 en los juzgados de la Región acabaron en papel mojado, indican desde el servicio de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Superior.

Tal y como explica este órgano en su Memoria 2023, que incluye datos del año pasado, «todas las diligencias de investigación se incoaron en virtud de denuncia formulada por particulares o colectivos y concluyeron por decreto de archivo sin interposición de denuncia al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito, salvo dos de ellas en que se acordó la inhibición por falta de competencia territorial».

El Ministerio Público puntualiza que «se han producido algunos errores en los escritos de calificación, puesto que la competencia para el enjuiciamiento le corresponde a la Audiencia Provincial y se han dictado sentencias por juzgados de lo Penal».

"Hay que contextualizar a fin de determinar si se trata de una cuestión de ‘mala educación’", indica el Ministerio Público

A este respecto, indica que «en lo sucesivo, en la medida en que todos los fiscales de la sección tienen conocimiento de cuál es el órgano competente, se espera que se dé a los procedimientos la tramitación correcta a la hora de elevarlos al órgano de enjuiciamiento» que le corresponda.

Desde el órgano que dirige José Luis Díaz Manzanera ponen el acento en «la importancia de que la formación en delitos de odio se generalice». En este sentido, consideran que «la pluralidad de órganos judiciales que aglutina la demarcación territorial de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Murcia y la existencia de cuatro fiscales especialistas dificulta la detección de posibles hechos constitutivos de odio y su adecuado tratamiento».

«Resulta importante contextualizar el hecho a fin de determinar si se trata de una cuestión de ‘mala educación’ (por ejemplo, meras injurias que no se consideran ilícito penal) o si, por el contrario, en atención a la motivación, perfil del sujeto activo y el resto de índices de polarización, podría tratarse de un delito de odio», apunta la Fiscalía.

Los ataques contra la orientación sexual repuntan un 42,8% en la Comunidad en un año

Alerta de que «en muchas ocasiones los juzgados archivan los procedimientos sin realizar una mínima comprobación, dejando totalmente desprotegida a la víctima», por lo que sentencia que «una mayor especialización o conocimiento de la materia y de las líneas de investigación propias de la instrucción de estos delitos permitiría la detección de estos supuestos» y podría dar lugar a que dejasen de archivarse.

En el último año, los delitos de odio bajaron en la Región de Murcia: en 2021 hubo con un total de 31 infracciones penales registradas en esta comunidad, mientras que en 2022 hubo 24, según el informe sobre la evolución de los delitos de odio publicado por el Ministerio del Interior.

Así, en la Región la tasa de delitos de odio por cada 100.000 habitantes fue el pasado ejercicio de 1,57, por debajo de la media nacional, que fue del 3,93, y solo por delante de Ceuta (1,22).

No obstante, aunque las estadísticas reflejan que los delitos de odio han decrecido, desde los Cuerpos de Seguridad del Estado detectan, desde hace años, un repunte de este tipo de infracciones, que tienen su caldo de cultivo perfecto en redes y de las cuales, si no se denuncian, no queda constancia alguna.

De las 24 infracciones penales conocidas en 2022 en la comunidad autónoma, una decena de ellas fueron discriminación por orientación sexual o identidad de género, detallan desde el departamento de Marlaska. Asimismo, hubo seis casos de racismo o xenofobia, cuatro de odio por creencias o prácticas religiosa y dos por ideología. Hay constancia también de un caso de antisemitismo y de otro de discriminación por razón de sexo o género.

Por victimizaciones, la cifra ascendió en la Comunidad de Murcia a 21, de las que diez están relacionadas con la orientación sexual y el género.

En 2022, un total de 18 personas fueron detenidas o investigadas como presuntas autoras de un delito de odio en la Región (frente a las 13 de 2021). Del total, diez lo fueron como presuntas autoras de un caso de discriminación por orientación sexual o género; una por ideología; tres por temas de religión y dos por discriminación por sexo o género.

En cuanto a los hechos esclarecidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la Comunidad fueron 19, de los que ocho tuvieron que ver con infracciones penales por orientación sexual o de género y cinco con racismo o xenofobia.

A nivel nacional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2022 un total de 1.869 infracciones penales por odio.

Más ataques por orientación sexual

En octubre de 2022, cinco jóvenes daban una paliza a otro en las fiestas de Librilla. Lo hacían al grito de «maricón de mierda». La Guardia Civil arrestó a los sospechosos por lesiones y por un delito contra la integridad moral, aunque quedaron libres con cargos tras pasar por el Juzgado de Guardia de Totana.

Los ataques contra la orientación sexual repuntaron un 42,8% en la Comunidad murciana en un año, según los informes sobre la evolución de los delitos de odio publicados recientemente por el Ministerio del Interior. El de Librilla fue uno de los que más impactó a la opinión pública, por la brutalidad de la agresión.

En 2021 hay contabilizados en la Región un total de siete delitos de odio relacionados con la orientación sexual o el género, mientras que en 2022 fueron diez. Entre ellos, el caso de Librilla.

Ante el aumento de los delitos de odio, la Guardia Civil decidía crear los conocidos como Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) cuya función es hacer un estudio pormenorizado de este tipo de infracciones para mejorar la respuesta del cuerpo a las víctimas. El Equipo REDO colaboró en la investigación que llevó al Instituto Armado a localizar y detener a los cinco sujetos que apalizaron al chico en los festejos de las pitanzas. Su función es supervisar las denuncias que se van poniendo, integrar todos los datos para llevar a cabo una investigación y coordinar las acciones con otras unidades, tales como la de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana o el Equipo @ para aclarar lo sucedido, aunque, al final, será en los juzgados donde se decidirá si cada hecho en concreto se tipifica o no como un delito de odio.

"Moros, menas y rojos no representan a Murcia"

La Policía sostiene que la mayoría del odio, creciente en redes, no se denuncia, Por ejemplo, la noticia publicada por este periódico titulada 'Murcia vuelve a salir a la calle por una «Palestina libre de colonialismo y sionismo»' generó en redes comentarios tales como: «Murcia no sale a la calle, Murcia esta trabajando para pagar las ayudas de esos extranjeros que salen manifestándose»; «Murcia no sale a la calle. Lo hacen los propalestinos, y los cuatro listos del pañuelo y el perro»; «Murcia no ha salido a la calle, han salido los de las paguitas y subvenciones públicas»; «Ni un murciano, ninguno de esos cientos ha cotizado fuera de las instituciones públicas»; «Eso no representa a Murcia. Moros, menas y rojos».