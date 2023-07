Se reúnen, al menos, una vez al mes. El día, la hora y la localización son confidenciales. Defienden que "un estilo de vida homosexual tiene grave riesgo médico y moral", y sus capellanes aconsejan a los padres "no ir" a una boda homosexual -aunque sea su hijo/a el que se case- para evitar "cooperar en las malas acciones de otras personas". Se llaman 'Courage Internacional', su sede está en Estados Unidos y, con la bendición de la Archidiócesis de Toledo, están presentes en España desde 2019.

Su misión en Toledo es, según la página web de la Archidiócesis, realizar un "acompañamiento pastoral espiritual a hombres y mujeres que sienten atracciones a personas del mismo sexo". Esa labor está coordinada por "un equipo de la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis" toledana.

El "Manual para capellanes" de Courage, actualizado a finales de diciembre de 2020, y al que ha tenido acceso CASO ABIERTO, da directrices a los religiosos sobre cómo apoyar, orientar y servir de guía a personas que sienten atracción por otras de su mismo sexo. También explica cómo deben tratar a las familias. Incluye la participación de psicólogos, en momentos puntuales, pero no habla de terapias para homosexuales. Su "reparación" es siempre "espiritual". Su misión es asesorar de los "peligros reales" que trae la homosexualidad.

"Gestos coherentes de la fe"

Pablo, el responsable de Courage Internacional en Toledo, explica a este medio que su apostolado solo "realiza propuestas" a sus miembros y son ellos quienes deciden "si las abrazan o no. Ellos van conociendo a Jesús y tomando decisiones. El cristianismo católico es un punto de libertad, lo que dice el manual solo son gestos coherentes de la fe".

Courage asegura en su web que no censura la 'AMS' (atracción por el mismo sexo). Sentir, en sí, no es pecado, explican, sí censuran mostrarlo.

"Evitar el vicio"

"Es importante que los directores espirituales comprendan los conflictos psicológicos que predisponen a jóvenes y adultos a la AMS", explican en su web, bajo el título 'Acompañamiento espiritual para personas con atracción al mismo sexo'.

El origen de los hombres homosexuales, describen, puede estar en que sufran "conflictos psicológicos". Entre ellos y siguiendo las tesis de un psiquiatra norteamericano, mencionan, en el caso de los hombres gays, la "falta de apego y seguridad con el padre, hermano u otra persona del mismo sexo; una imagen corporal negativa o traiciones severas de otras mujeres". Afirman que, "en todo el mundo, las relaciones sexuales entre varones representan la mayoría de las nuevas infecciones por VIH, además de exponer a los participantes a otras infecciones como hepatitis B, gonorrea y sífilis".

Sobre las mujeres lesbianas apuntan: "las investigaciones indican que alrededor del 50% de las homosexuales reportan antecedentes de abuso sexual masculino, dos veces más alto que la mujer heterosexual".

Dos grupos

Existen dos tipos de grupos pastorales: Courage (valentía), para los ‘AMS’, y Encourage (alentar) para "familiares" y "amigos de...". Cada grupo se llama ‘capítulo’ y tratan de quedar una vez a la semana, al menos los que conforman Courage. "En cualquier caso", apunta su hoja de ruta, a la que ha tenido acceso este medio, el encuentro "no debe exceder la temporalidad de una vez al mes". Las reuniones para "familiares" y "amigos de..." sí que pueden planificarse cada 30 días.

Para entrar a una de esos encuentros se debe superar una fase previa, tras la que "es recomendable pedirle al nuevo miembro que se comprometa a asistir a varias reuniones (de tres a cinco) antes de que tome la decisión de que el capítulo no es para él o ella".

"Cuando uno de los miembros necesite contar alguna experiencia", explican en su ideario, "debe hacerlo con cuidado, de manera que no dé detalles que pudieran provocar pensamientos impuros en quienes escuchan; tampoco debe mencionar lugares específicos, webs o aplicaciones que haya utilizado o que haya tenido la tentación de utilizar".

En nombre de Dios

El movimiento o apostolado, como se denominan, asume que "las personas con inclinación homosexual deben ser acogidas con respeto y compasión. Reconocemos que han sido, y a menudo siguen siendo, objeto de desdén, odio y violencia en algunos sectores de nuestra sociedad".

Aunque sostienen que "un estilo de vida homosexual pone a los hombres que tienen sexo con hombres en grave riesgo médico y moral", según se puede leer en el mismo apartado de su página web ('Acompañamiento espiritual para personas del mismo sexo').

Para familiares

El manual para capellanes, que definen como "una lectura esencial no solo para los capellanes, sino para todos los miembros y amigos", aporta también consejos y asesoramiento que los religiosos pueden ofrecer a las familias que tengan un ser querido que se identifique como LGTBIQ+ e, incluso, se atreve a "compartir" su amor en redes sociales.

Lo ideal, según su doctrina, es que los padres o familiares del homosexual en cuestión hablen con él desde la comprensión y le digan: "otro camino es posible. Te amo muchísimo y, precisamente porque te amo, no puedo apoyar la decisión que estás tomando respecto a esta relación o la forma en que te describes o presentas".

El origen de la homosexualidad masculina, según el grupo Courage, puede estar en la "falta de apego y seguridad con el padre, hermano u otra persona del mismo sexo; una imagen corporal negativa o traiciones severas de otras mujeres"

En sus recomendaciones incluyen cómo tratar a la pareja de un hijo homosexual -no reconocidos como yernos o nueras-, si se da la situación. "El padre Harvey -creador de Courage Internacional- siempre aconsejaba dar la bienvenida con respeto a la pareja del hijo (a), pero sin tratarlos como pareja", marca el documento. Ponen ejemplos: "es una cortesía enviarle un saludo o regalo a la pareja por su cumpleaños o Navidad, pero enviar un regalo para ambos, como se haría con una pareja casada, daría un mensaje equivocado".

Hay más: "puede ser una cortesía invitarlos a pasar la Navidad o el verano, como se haría con los amigos o familiares. Sin embargo, ofrecerles una habitación (común) para ambos daría la impresión de que se está aprobando su relación romántica y sexual, lo cual sería inapropiado". Incluye aquí la posibilidad de mandar sola a la pareja fuera de casa, a un hotel, si es necesario.

Cuidado si hay niños cerca

"Sabes que te amamos y respetamos a tu pareja", aconseja el manual que sea el arranque de la conversación de un padre o una madre con su hijo/a homosexual. "No te estamos pidiendo que cambies para que seas digno de ser amado y respetado. Te pedimos que comprendas que tus hermanos menores/ primos/ etc. aún no tienen la edad suficiente para entender tu relación y, si te muestras afectuoso frente a ellos, es probable que eso despierte preguntas en sus mentes que no podemos responder. Por respeto a ellos y a nosotros, necesitamos pedirte que ajustes tu manera de relacionarte, al menos cuando los pequeños estén cerca", recoge su texto.

Las bodas

El manual para capellanes afirma también que "como regla, es mejor para los católicos, incluso para los padres y familiares, no asistir a ninguna boda que sea inválida según el Código de Derecho Canónico". Añaden que "existen dos razones: la primera es que uno siempre debe evitar cooperar en las malas acciones de otras personas. Es muy difícil negar que, al asistir, está diciendo: 'apoyo lo que la pareja está haciendo'. La segunda, es la obligación de evitar ser motivo de escándalo, es decir, confundir a otras personas sobre la verdad y la importancia de lo que la Iglesia nos enseña sobre la fe y la moral".

Los manuales de EnCourage inciden: "Incluso si las personas están convencidas de que asistir no significa que estén apoyando lo que la pareja está haciendo, no pueden evitar el hecho de que otras personas en la boda interpreten su presencia de tal manera. Es necesario evitar el escándalo".

"No es una secta"

Si, el contrayente -hijo/a- se distancia de sus padres o familiares por esa decisión, ellos proponen: "debe decírsele que si la única manera de mantener una relación es cediendo a la exigencia de hacer algo que uno sabe que está mal, no será una relación sana a la larga".

Preguntado por CASO ABIERTO sobre este asunto, Pablo, el responsable de Courage en Toledo, matiza: "Dentro de nuestro apostolado no hay ninguna norma que prohíba, hay libertad, no es una secta. No ir (a una boda entre homosexuales) es una medida que tú abrazas en la medida que tú quieres y vas siendo consciente de tu fe". Añade un dato: "la mayoría de padres que he conocido en mi andadura en Courage acude con mucho dolor a estos enlaces. Y los que deciden no ir no están negando a su hijo; el hijo ya sabe que sus padres tienen una fe y hay que respetarla".

Mirada transexual

Aunque la "misión principal" de Courage y EnCourage es "apoyar" a las personas que experimentan atracción hacia el mismo sexo, el apostolado está también "llamado a brindar orientación sobre la cuestión 'transgénero'", explican en sus documentos.

"Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. Dios ha querido crear a cada individuo como hombre o mujer; la obligación moral de cada persona consiste en responder a su identidad sexual aceptando y cooperando con el plan de Dios", defienden.

Orgullo gay: Ayuno y rezos

La atracción por personas del mismo sexo "nunca conducirá a un acto sexual moralmente bueno (...). Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. (...) No pueden recibir aprobación en ningún caso". Son algunas de las premisas de Courage. Activos en 18 países, mientras en muchos lugares se celebra el Orgullo LGTBIQ+, los capellanes de Courage hacen una cadena de oración a la que llaman 'Praying with Courage' (Orando con valor) que pùede "incluir ayuno" y "peregrinaciones virtuales".