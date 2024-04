Una sanidad con carencias

Seis meses. En un centro de Salud de Murcia ciudad, un matrimonio mayor se aleja de la ventanilla donde le han dado una cita para el especialista. Ella, mirando el papel, le dice a él: «¡Nos han dado para el 15 de octubre!». Él toma el papel, lo lee, y dice: «Esto es para verlo y no creerlo».

Se trabaja. Después de escuchar esto, se lo cuento a un amigo, médico de familia, que me habla del consejero de Sanidad, Juan José Pedreño, y afirma que es un hombre trabajador que está haciendo todo lo posible para conseguir mejorar las cosas, pero que es más complicado de lo que parece por varias razones: faltan médicos, el presupuesto está disparado, pero no llega para cubrirlo todo, hay un claro envejecimiento de la población que necesita más atención médica, etc.

Lesiones. Se habla mucho de las actuaciones de los sanitarios el día del Bando de la Huerta, se dan los números de borrachos y de otros problemas creados por los excesos, pero no se suele decir nada de las contusiones y daños que se producen el día del Entierro de la Sardina, cuando la gente lucha a brazo partido por coger un juguete. Algunos padres, madres y abuelos se tiran al suelo, se abalanzan sobre la carroza y los propios sardineros han de tener cuidado para que alguien no les arranque un dedo a la vez que le agarran un juguete. En general se producen contusiones leves y la gente acude a las urgencias de los centros de salud para que le desinfecten una herida o le pongan hielo en un chichón de la cabeza. Cosas sin importancia. Por cierto, qué bueno ha sido el desfile de este año, cantidad de cosas sorprendentes y muy bonitas.

Momento de crisis. Una pareja de jóvenes va por la calle. Él empuja un carrito doble con dos niños mellizos de unos tres o cuatro meses. Ella le dice a su pareja: «Vamos a parar en un jardín que les dé el pecho, que me está saliendo la leche a borbotones». Él dice algo sobre que hace poco que les ha dado en la casa, pero no lo escucho bien porque aceleran el paso con el carrito de los nenes.

Descuido. ¿Han visto las fotos de los invitados a la boda del alcalde de Madrid? Yo no entiendo mucho de ropa, pero algunas señoras me sorprendieron con sus atuendos, y, sobre todo, con unas cosas que llevaban en las cabezas. Y otra cuestión, me ha sentado muy mal ver un video que está por ahí circulando en el que se dice que el traje que llevaba ese día nuestro presidente Fernando López Miras, le estaba pequeño. Y se ve en la foto que, desde luego, desahogado no le estaba. A ver si sus asesores y asesoras tienen un poco más de cuidado con estas cosas, que el hombre no puede estar en todo.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la sobrina segunda del Rey Felipe VI, Teresa Urquijo, salen de su boda en la parroquia San Francisco de Borja, a 6 de abril de 2024, en Madrid (España). / A. Pérez Meca - Europa Press

Restauración. En Cartagena, en la iglesia de Santa María de Gracia, se está restaurando la capilla que pintaron Ramón Alonso Luzzy y Enrique Gabriel Navarro, un magnífico ejemplo del muralismo que estos dos excelentes pintores llevaron a cabo en la ciudad desde los años cincuenta del siglo pasado. Llama la atención el cuidadísimo trabajo que se está realizando por parte de los restauradores, en los que se nota mucho su experiencia y su sensibilidad para acercarse a una obra de arte. Como un servidor vio pintar esos ángeles del techo y esas escenas religiosas cuando era casi un crío, me emociona verlos ahora resurgir de las humedades y del paso de los años.

Poca cultura piscícola. Un hombre joven habla por teléfono, en la puerta del mercado de Verónicas, en Murcia ciudad. Con mucha cara de extrañeza, pregunta: «¿Cómo dices que se llama ese pescado?».

David Broncano en el programa 'La Resistencia'. / Movistar Plus +

Cambio. El programa La Resistencia que presenta David Broncano pasa a la 1 de TVE, después de mucha pelea interna. He de decir que yo fui un seguidor de ese programa una temporada y media, y que luego me harté y lo dejé de ver. Espero que a ustedes, los que no lo hayan visto, les guste porque es muy entretenido y distinto a otros de este tipo. Y que no se harten tan pronto como yo, por el bien de los 14 millones de euros que les vamos a pagar al año a los productores del programa.

Series. Estoy viendo dos series muy diferentes, pero ambas de calidad. Una es seria y la otra va de broma. La seria es Ripley. Han hecho una extraordinaria versión de la novela de Patricia Highsmith. Está rodada en blanco y negro con una fotografía que es belleza pura. El actor protagonista, Andrew Scott, es la imagen del mal. Transmite una frialdad canalla que te da escalofríos. La de broma es Muertos, S.L. y viene muy bien para desengrasar de la otra, porque te ríes quieras o no quieras. Está escrita con mucho ingenio y por más que sea un producto exclusivo para divertir, tiene gracia. Si la ven, sepan que mi personaje favorito es el becario, aunque Carlos Areces está genial.

