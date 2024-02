De chanquetes y plumeros

No se puede consentir. El miércoles, a la hora en la que un grupo de agricultores estaba cercando la Asamblea Regional impidiendo la salida de los diputados e incluso agrediendo al presidente López Miras en su coche y obligándolo a volver al garaje, varios periodistas y yo estábamos en una tertulia de Onda Regional. Ninguno podíamos entender cómo la Delegación del Gobierno estaba permitiendo que esos manifestantes, que venían por su cuenta y sin ser convocados por los representantes de las asociaciones y sindicatos del ramo, bloquearan el parlamento murciano. Ante nuestro asombro, yo, inocente de mí, dije en la radio que probablemente el Presidente habría llamado a la Delegación del Gobierno pidiendo que no interviniera para evitar violencia. Pero, no, lo que pasó fue que la Delegación permitió ese asalto a la dignidad de nuestros representantes. Y eso es inadmisible y se deben exigir responsabilidades. A ver.

Susto. Un periodista viendo en televisión lo que estaba ocurriendo en la Asamblea dice: «¡Por Dios, me está recordando lo del 92 en Cartagena!»

Cine. He visto una película interesante. Se llama La peor persona del mundo y es noruega. Va de cosas muy de hoy, de las relaciones de pareja, de los errores que se cometen y que te cambian la vida y de lo complicado que puede ser el amor y la convivencia. La actriz principal es buenísima. Y también he visto otra peli, Saben aquell. Es tremenda la interpretación de David Verdaguer. Con razón que le han dado el Goya. De series ando un poco perdido en este momento.

Mañana sí, hoy no. Un hombre de unos cuarenta años habla por el móvil, en la calle: «No, cariño, no voy a verte hoy. Me toca recoger a mis hijos del colegio y quedarme con ellos. Mañana me tienes para ti sola».

De aquí para allá. Lo que está pasando con la Escuela de Diseño es de pura vergüenza. Cuando se los llevaron de la Escuela de Arte (allí di clase los dos últimos años de mi carrera como profesor antes de jubilarme) a ese edificio donde estaban y que ya no ofrecía ninguna seguridad por el mal estado de la estructura y de todo en general, les dijeron que aquello era ‘provisional’. Pero allí estaban. Y ahora se les ha ocurrido llevarlos a la Facultad de Medicina. Vaya solución. Tócate la flor, María.

Decantado. Un amigo me dice: «No quiero señalar a nadie, así que no empieces con tus cosas de siempre de que se me ve el plumero y todo eso, pero me parece muy bien que Paco Lucas y Gino estén cogiendo copero en el PSRM. Son jóvenes, están preparados políticamente y tienen aspectos que se agradecen». Le respondo: «Sí, se te ve mucho el plumero».

No me convence. Vi la entrevista a Rafael Nadal que le hicieron en la Sexta. La verdad es que me convenció poco. Lo que he disfrutado yo viéndolo jugar y los ratos tan buenos que me han proporcionado sus victorias, luchando hasta el final y ganando algo que parecía imposible que lograra. Pero sus explicaciones del fichaje que le han hecho en Arabia Saudí me gustaron poco. Ese es un país que sigue en la Edad Media en algunos aspectos y trabajar para ellos, por mucho que te paguen, le resta credibilidad a un deportista tan querido por todos los españoles. Estar en ese país ganando un dinero que no le hace ninguna falta mientras que pueden estar matando a una persona por ser homosexual, y tú dándole a la raqueta. Pues que no, Rafa.

Ana Pastor y Rafa Nadal / REDACCIÓN YOTELE / ATRESMEDIA TELEVISIÓN / MOVISTAR PLUS+

Daba igual. Un dato. 7.291 personas mayores murieron en las residencias de Madrid cuando los protocolos aprobados por su Comunidad Autónoma impedían que fueran trasladados a hospitales. La presidenta Ayuso ha declarado ante las preguntas al respecto de la oposición que «no se salvaban en ningún sitio». O sea, que les fueran dando.

En su época. Si su economía se lo permite, compren chanquete. Está de temporada, hay en la plaza y está buenísimo. En tortilla o al ajillo, o sencillamente frito con un poco de sal. Es que se acaba pronto la veda de su pesca y luego lo puedes encontrar congelado, pero no está igual. Ahora parece que le estás dando bocados al mar.

Con el miedo en el cuerpo. Una mujer a otra, en la cola de la caja del supermercado: «Vamos a ver el susto que nos pegan hoy. Yo ya llego a la caja con miedo. Me está costando la compra de siempre el doble que me costaba hace un año». «El doble, no, pero mucho más, sí. Yo miro muy bien los precios antes de echar algo al carro. Esto es una vergüenza, hija mía».