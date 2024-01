Somos los mejores

En primer lugar, es menester que hoy nos sintamos orgullosos y felices ante una cifra, un porcentaje, una estadística comparativa con la de otras comunidades españolas. Como ustedes saben, cada vez que aparece un dato de la Región de Murcia es raro que no nos veamos en la cola, en la semicola o ya cayéndonos al abismo sin tener donde agarrarnos. Pero, en esta ocasión, es verdad que en el algo estamos a la cabeza de España y somos una de las mejores comunidades autónomas porque hemos triunfado absolutamente en el tema de donación de órganos y trasplantes. En el 2023 aquí se han llevado a cabo 483 trasplantes y esa cifra es absolutamente impresionante.

Porque el mundo del que hablamos es poco conocido para el público en general, pero tremendamente importante como pueden suponer. Se trata de situaciones que solo viven los sanitarios que intervienen en el proceso, los enfermos y sus familiares. A veces también los viven los familiares de médicos, enfermeros, etc., porque a menudo ocurre que una llamada a medianoche saque de sus casas a estos profesionales porque se ha conseguido una donación, de corazón, por ejemplo, y viene de camino el órgano que cuanto antes sea implantado más probabilidades tiene de que la operación tenga éxito. Así que allí aparecen todos los llamados, y se cambian el pijama de dormir por la ropa de quirófano. Y a trabajar con todo el entusiasmo del mundo.

Cada trasplante cambia la vida del que lo recibe y a menudo evita su muerte. A los 129 hombres, mujeres o niños que les trasplantaron un riñón el año pasado les evitó de inmediato tener que depender de una máquina a la que varias veces a la semana debían permanecer enganchados durante horas. A los 137 que les trasplantaron una córnea les dieron la posibilidad de no quedarse ciegos. A los 70 que les trasplantaron un hígado y a los 18 que les llegó un corazón les salvaron la vida directamente y pasaron de vivir con el miedo en el cuerpo, de no poder apenas moverse, a volver a tener actividad, a hacer cosas que quizás no habían podido llevar a cabo durante años.

Y quiero hablarles hoy especialmente de los trasplantes de médula comenzando con un grito que ustedes me van a permitir: ¡bien, coño, bien! porque se ha producido un hecho que nos llena de alegría. En octubre, se produjo una campaña ‘Match Tour’ en nuestra Región para tratar de conseguir donantes potenciales de médula ósea y fue un éxito total pues 1.059 hombres y mujeres se registraron.

La palabra ‘match’ aquí no significaba ‘partido’ ni ‘cerilla’, sino ‘encuentro’. El tema está en que cuando un enfermo necesita un trasplante de médula debe de encontrar un donante compatible y esto no suele ser fácil porque a menudo no hay nadie cercano a él que lo sea. Entonces hay que buscar un ‘match’, un encuentro con la médula de alguien y la del paciente. En España funciona muy bien la Fundación Carreras que busca ‘matches’ por todo el mundo y a veces se ha traído una donación de médula desde Alemania para hacer un trasplante en La Arrixaca, pero el hecho de que aquí, a pocos kilómetros de nuestros hospitales, pueda haber un donante compatible lo hace todo mucho más fácil. Por cierto, la Comunidad siguiente en la lista de gente que se apuntó como posible ‘match’ de médula ha sido la La Rioja con 129 donantes.

Así que, acabo como empecé, sintámonos orgullosos de nosotros, de nuestros hospitales, de nuestros médicos y demás sanitarios y, sobre todo, de nosotros mismos, generosos de las donaciones de un ser querido al que ya no le sirven, siempre hechas en circunstancias terriblemente dolorosas y tomando decisiones muy duras. Y, como colofón a esta lección de solidaridad y fraternidad humana, sepan que, además, hubo 9 personas sanas que donaron uno de sus riñones. Gente valiente, oiga.