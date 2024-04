Le han tocado donde más duele. Y la pregunta que se ha hecho a continuación es: ¿Merece la pena seguir al frente de un país en que un juez cualquiera puede ‘empapelar’ a tu esposa con recortes de periódico? Sí, le ha contestado Zapatero. Nos merece la pena que sigas ahí, no tanto por ti sino por la gente que necesita las políticas progresistas. Bolaños ha ido incluso más allá: «No nos puede doblar el pulso la jauría extremista con bulos, mentiras y patrañas para intimidarnos». A Sánchez lo han querido ‘colgar por los pies’ desde un principio quienes nunca han aceptado los resultados electorales. Quienes consideran que el poder es patrimonio solo de ellos. Ahora se ceban con su mujer y el presidente parece haber dicho basta. Sinceramente no creo que la reflexión que se ha autoimpuesto esconda ninguna táctica o estrategia política. El lunes pasará algo, de eso no cabe ninguna duda. Y algo me dice que no será volver, como en el juego de la oca, a la casilla de salida del martes. Aunque a algunos nos gustaría que así fuera.

