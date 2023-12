Cuento de Vives en Navidad (II)

El joven Vives y la fotógrafa Liu Feng llegaron a la rueda de prensa del concejal de Pipicanes con puntualidad británica y mucha hambre. El interés periodístico de la convocatoria y el cortador de jamón contratado para la ocasión habían atraído a dos televisiones, tres radios, dos agencias y tres redactores con sus fotógrafos. El concejal no se había visto en otra igual.

Un asesor municipal encendió el proyector, y el político, desde su atril, comenzó a leer el Power Point titulado «Infraestructuras caninas y esparcimiento perruno. Balance 2023». El edil leía en un tono tan monocorde que un sopor mortal se apoderó de los presentes. Vives se estaba quedando dormido cuando, de repente, el concejal dejó de hablar de pipicanes y, poseído por la furia, arremetió contra Puigdemont y EH Bildu. También vociferó algo sobre el ‘lawfare’, el CGPJ y el decoro institucional, pero a Vives no le dio tiempo a apuntarlo.

«¡Esto es ‘realpolitik’!», pensó el periodista, que se fue directo a hacerle la pelota al político en cuanto terminó su intervención.

-Un gran discurso, señor.

-Gracias, gracias. Estamos ante un desafío equidistante que debemos ensalzar para los anales institucionales -le contestó el munícipe.

-Señor concejal -les interrumpió el asesor-, los periodistas han arramblado con el tinto de oferta. ¿Sacamos el caro o les damos agua del grifo?

El responsable de Pipicanes se fue a gritarle a la de Protocolo, y Vives y el empleado municipal se quedaron solos.

-Se lo he escrito yo, ¿sabes? -susurró el asesor-. Bueno, yo no, el chatGPT. Le he pedido que me hiciera un discurso al estilo de Alsina y le ha salido eso.

-Yo he notado ciertas reminiscencias a Rubén Amón.

-Sí, pero solo en la parte del ‘jarabe democrático’.

-Oye, ¿y no necesitáis a nadie más en el Gabinete? Yo también tengo mucha experiencia usando el chatGPT. Y en el periódico se pasa mucha hambre...

-Ponte a la cola, chaval.

Liu Feng, que estaba atacándole al jamón, divisó a Vives solo y cabizbajo y se acercó a llevarle una copa de tinto.

-Toma. Es la última. Bébetela al trago que tenemos que volver al periódico.

-Liu Feng, creo que este 2024 va a ser incluso peor que el 2023.

-Eres un penas, Vives. 2024 es el Año del Dragón, que representa la transformación y los nuevos inicios.

-En el horóscopo chino creo que soy Rata. No sé si la predicción vale para mí.

-Visualízate consiguiendo tus metas.

-Me visualizo recibiendo el año nuevo contigo, Liu Feng.

-Venga, que te llevo en la moto -le sonrió ella-. Que sepas que la Rata es mi signo favorito...