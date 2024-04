Nos mata(n) un poco cada día

Menos para una minoría de recalcitrantes negacionistas, para la comunidad científica es una evidencia que la crisis climática es el gran problema al que se enfrenta la humanidad. Esta crisis climática, que tiene como uno de sus máximos exponentes el aumento de la radiación solar y, por ende, el de las temperaturas medias, produce otro efecto indeseado: el empeoramiento de la calidad del aire en el planeta, situación que tiene un claro origen antropogénico.

Ecologistas en Acción Región de Murcia (EeAMU), en su informe de la calidad del aire en la Región, publicado en enero de 2024, nos advierte que durante el año 2019 nada menos que el 99% de la población mundial vivía en lugares donde no se cumplían las directrices de la calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se habían producido un total de 6,7 millones de muertes prematuras en ese año.

Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, además, el 96% de la población urbana de la Unión Europea (UE) estuvo expuesta en 2020 a concentraciones de particular finas (PM2,5) superiores a las ‘permitidas’ por las directrices de la OMS, de 5 microgramos/m3, falleciendo por ello en la UE unas 238.000 personas; 42.000 por muerte prematura ligada a la exposición al dióxido de nitrógeno (NO2), y 24.000 por el contacto con el ozono troposférico (O3). En la Región de Murcia, personal investigador del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) ha demostrado que los elevados niveles de contaminación atmosférica por partículas PM10 y PM2,5 están asociados a un mayor riesgo de ictus isquémico, hemorragias graves y mortalidad en pacientes de fibrilación auricular.

Por su parte, la Sociedad Murciana de Patología del Aparato Respiratorio, integrada por neumólogos y cirujanos torácicos, viene reclamando un mejor control de las fuentes de contaminación atmosférica, destacando negativamente como principales puntos de contaminación las ciudades de Murcia, Cartagena y los focos industriales del Valle de Escombreras, La Aljorra y el polo químico de Alcantarilla.

Según el citado informe de EeAMu, las partículas PM10 y PM2,5, el NO2 y el O3 son los contaminantes crónicos, a los que, últimamente, se suma la cada vez más frecuente intrusión de polvo sahariano. Las principales fuentes de emisión de esas partículas son los combustibles fósiles, las calefacciones, la industria, el transporte por carretera y la agricultura.

Al ser las partículas PM2,5 las más relacionadas con el tráfico rodado, las estaciones urbanas medidoras de San Basilio en Murcia y la de Molina de Segura concentran el mayor número de superaciones de este contaminante, sin olvidar las elevadas concentraciones de NO2, también relacionadas con el tráfico urbano. En cuanto a la incidencia de las partículas PM10, las zonas más afectadas son Lorca, La Aljorra y San Basilio en Murcia.

La organización ecologista denuncia que la red de vigilancia y seguimiento de estos contaminantes está anticuada y necesita una mejora significativa y un aumento de las estaciones fijas de medición. A título de ejemplo, la de vigilancia del ozono (O3) es prácticamente inexistente, siendo así que es uno de los principales contaminantes de la Región, que se ha visto afectada por las superaciones de los valores diarios recomendados por la OMS (100 microgramos/m3) en poblaciones como Lorca, Alumbres y Alcantarilla, con más de 100 días de esas superaciones.

En 2019, la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor presentaba un Borrador de la Estrategia para la Mejora de la calidad del aire. Plan de Mejora del Ozono troposférico Región de Murcia 2020-2025. Después de cinco años, no está desarrollado este plan, como tampoco lo está en otras diez comunidades autónomas del Estado.

Las grandes ciudades de la Región incumplen la ley del cambio climático

Parece evidente que la contaminación ambiental mata lenta, aunque, por desgracia, imperceptiblemente para la mayoría de la población. Pero es notorio también que la inacción institucional, la desidia y el desinterés de los gobernantes regionales están contribuyendo a matarnos un poco cada día. Hay que decirlo con claridad y contundencia: los alcaldes de las ciudades más pobladas de la Región (Murcia, Cartagena y Lorca) están incumpliendo la Ley 7/2021, de 20 mayo, de cambio climático y transición energética, publicada en el BOE de 21/05/2021.

Hay que recordar que el 1 de enero de 2023 el Ministerio para la Transición Ecológica dio un plazo de 18 meses a los municipios para que puedan poner en marcha las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Sin embargo, a día de hoy, y a falta sólo de dos meses, algunos municipios, entre ellos el de Murcia, se resisten a implementarlas, y otros, como el de Cartagena, pese a tener aprobada en pleno una Ordenanza, de fecha 30 de marzo de 2022, no la ha desarrollado, según me dice un experto, por carecer de financiación. Por este mismo motivo, la ciudad de Lorca está siendo investigada, junto a Murcia, por el Defensor del Pueblo, mientras que en Molina de Segura aún no hay fecha para su implementación.

En el caso del ayuntamiento capitalino, y según publicaba este periódico hace unos días, cuando la redacción preguntó sobre esa ZBE, la respuesta del Ejecutivo Popular fue ‘desde un silencio incómodo’ que se suele prolongar durante varias semanas hasta a comentarios vagos y genéricos, como el de «no es una prioridad para este Equipo de Gobierno» o «hay fórmulas alternativas de calmado de tráfico que no requieren ningún tipo de restricción».

Y para que veamos el interés real de estas fuerzas de la derecha por la salud de los ciudadanos de esta tierra a la que dicen defender, Vox asegura que, en la próxima legislatura, si gobierna, derogará cualquier ZBE y el plan de movilidad para «devolver a los murcianos la Murcia amable y libre que fue, la riqueza, los comercios, los carriles; y haremos parkings baratos donde no sea un atraco a mano armada el venir a comprar o a trabajar al centro de la ciudad».

¡Que los dioses nos pillen confesados!

