Mayoría suficiente de López Miras, única garantía de estabilidad

Si algo hemos aprendido en esta legislatura en la Región de Murcia es que los Gobiernos de coalición no son precisamente sinónimo de solidez y certeza. Cabe recordar que la irresponsabilidad y desmedida ambición llevaron a algunos a traicionar al mismo Gobierno del que formaban parte y, en el momento más complicado de la pandemia, fraguar en las cloacas de la Moncloa un indecente reparto de sillones, a través de una moción de censura que, afortunadamente, no triunfó.

Entonces nos aseguraban que contábamos con un socio fiable, que no iba a dejar a la Región en la estacada a las primeras de cambio. Pronto comprobamos que no era así. Ahora dicen que, en el caso de que el PP no consiga en las próximas elecciones autonómicas una mayoría suficiente, podemos confiar en otro partido con el que, supuestamente, tenemos coincidencias ideológicas, y cuyo apoyo estaría asegurado. Que se lo pregunten, por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso, cuyos Presupuestos y otras medidas importantes han sido sistemáticamente bloqueados por ese hipotético «aliado».

Por tanto, la experiencia demuestra que solo una mayoría que propicie un Gobierno en solitario del PP y de Fernando López Miras es la única manera de garantizar la estabilidad política en la Región de Murcia. De ahí que nuestro objetivo en las elecciones del 28M no sea otro que alcanzar en las urnas una mayoría suficiente para que los ciudadanos de la Región puedan contar con un Gobierno que dé certezas y no plantee incertidumbres.

A pesar de todas las dificultades que hemos tenido que afrontar en esta convulsa legislatura, las políticas reformistas y de libertad de López Miras han contribuido a que hoy la Región de Murcia sea más fuerte, con más empleo y más oportunidades para todos. Pues bien, los ciudadanos de la Región necesitan ahora un Gobierno sólido y estable que continúe aplicando sin trabas esas mismas políticas de éxito y para seguir construyendo entre todos más y mejor Región.

Un Gobierno sólido y estable que siga adoptando medidas de apoyo al empleo y de respaldo a los emprendedores, que han hecho posible que en cuatro años se hayan creado 35.000 puestos de trabajo en la Región, 22.000 de ellos ocupados por mujeres, hayan abierto 9.000 empresas y nuestro PIB haya crecido casi 3 puntos, más que el resto de comunidades autónomas.

Un Gobierno que se centre en las personas y en seguir mejorando su calidad de vida. Los ciudadanos de la Región, a través de las bajadas de impuestos decretadas por López Miras, se han ahorrado esta legislatura un millón de euros al día. Lo cual no ha sido obstáculo para invertir más de 21.500 millones de euros en sanidad y educación, en apuntalar el Estado de Bienestar con políticas sociales. Porque se cumple un principio que siempre hemos defendido: cuando se bajan los impuestos, se reactiva la actividad económica y hay más recaudación. En la Región de Murcia hemos recaudado un 14% más bajando los impuestos.

Un Gobierno que siga ayudando a familias, autónomos y empresas a superar la crisis, que dé continuidad a medidas como el bono de 300 euros que permitirá a 27.000 familias amortiguar la subida de las hipotecas; una línea de ayudas directas que van a beneficiar a 8.300 comerciantes autónomos con hasta dos empleados; el Aval Joven para ayudar a menores de 35 años a acceder a su primera vivienda; la construcción de 570 viviendas con un precio de alquiler asequible; la gratuidad de los libros de texto para alumnos de entre 3º de Primaria y 4º de ESO; la ampliación del cheque guardería que beneficiará a más de 10.000 familias; o la creación de 5.300 nuevas plazas para la primera etapa de Educación Infantil.

Un Gobierno que continúe defendiendo con firmeza los intereses de nuestra Región en materia de agua frente al inadmisible recorte del Trasvase; también en financiación e infraestructuras, frente a los ninguneos y maltratos de Pedro Sánchez; y que, frente a la escandalosa inacción de un Gobierno de Sánchez que se queda en la propaganda, y que encima nos birla 54 millones de euros que ha desviado a Sevilla, siga invirtiendo en la recuperación del Mar Menor y tengan continuidad actuaciones y obras como el tanque de tormentas de Torre Pacheco, el colector de Los Alcázares, la red de biorreactores para impedir la llegada de agua con nutrientes, o la retirada de biomasa, a la que se han destinado 15 millones para retirar 30.000 toneladas.

Son muchos los retos de futuro que se nos plantean en la Región a lo largo de la próxima legislatura. La mejor manera de afrontarlos con éxito es contar con un Gobierno regional que transmita confianza, estabilidad y certidumbre. Algo que solo puede garantizar una mayoría suficiente del Partido Popular y Fernando López Miras.