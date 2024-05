Claudio Ranieri anuncia su adiós a los banquillos

El entrenador italiano Claudio Ranieri no continuará entrenando la próxima temporada al Cagliari, con el que selló la permanencia en la Serie A el pasado domingo y al que dirigirá por última vez el jueves contra la Fiorentina, y se retirará de los banquillos a los 72 años, una decisión "dura y dolorosa" pero que cree que es "la correcta".

"Mi camino comenzó en 1988, tuvimos tres años maravillosos con dos ascensos y una salvación; luego me fui y me hice grande. Ahora me parece bien irme, después de un ascenso, quizás inesperado cuando llegué en enero. Lo dije en el último segundo del último partido, porque tenía en mente el gol de Pavoletti el año pasado en Bari en el minuto 94. Irme ahora es lo correcto. Firmé tres años de contrato, pero está bien irse ahora aunque sea de mala gana. Fue una decisión dura y dolorosa, pero creo que es correcto", declaró en un vídeo en los medios oficiales del Cagliari.

Además, el técnico romano espera haber sido "un digno representante de Cagliari y de toda Cerdeña". "Prefiero irme así y no el año que viene cuando quizá las cosas no vayan bien. Ya sabéis cuánto miedo tenía de volver a Cagliari para no empañar los tres primeros años que habían llenado mi corazón. Las cosas no iban bien y yo no quería venir, muchos insistieron, pero leí las palabras de Gigi Riva, que decía que Claudio era uno de nosotros. Entonces elegí correr el riesgo", desveló.

"Ahora ha llegado el momento de dejarnos. Espero ser recordado como una persona positiva que pidió ayuda a la gente de Cagliari, sin ellos no lo hubiéramos logrado. El público fue el hombre extra en los momentos difíciles, la afición siempre creyó en mis palabras y nunca nos abandonó, soplando detrás de nosotros y no refunfuñando nunca", continuó.

Ranieri ya dirigió al Cagliari entre 1988 a 1991, años en los que el club pasó de la tercera categoría del fútbol italiano a la Serie A. En enero de 2023 regresó a la entidad sarda, con el equipo decimocuarto en la Segunda División, y lo metió en la promoción de ascenso, en la que consiguió subir de nuevo a los 'rossoblu'.

El italiano comenzó su carrera en los banquillos en el Vigor Lamezia para pasar después por el Puteolana, el Cagliari -en dos ocasiones-, el Nápoles, la Fiorentina, el Valencia -en dos ocasiones-, el Atlético de Madrid, el Chelsea, el Parma, la Juventus, la Roma -en dos ocasiones-, el Inter de Milán, el Mónaco, el Leicester City, el Nantes, el Fulham, la Sampdoria y el Watford.

El mayor éxito de su carrera lo logró con el Leicester en 2016, al que llevó a conquistar la Premier League. Además, ganó una Copa del Rey (1999) en su primera etapa en el Valencia y una Supercopa de Europa (2004) en la segunda, así como una Copa y una Supercopa de Italia con la Fiorentina.