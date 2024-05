Diagnostican una enfermedad grave a Isa Pantoja: "Lo peor que me ha pasado jamás"

Una de las parejas más queridas del escenario televisivo en España es la de Isa P y Asraf Beno. Aunque ambos están disfrutando de la feliz noticia de la nueva etapa de su reciente matrimonio, también atraviesan un periodo complicado en tanto que Asraf continúa enfocándose en sus proyectos profesionales e Isa Pantoja ha tenido que lidiar con distintos desafíos personales y de salud que han preocupado tanto a su familia como a sus seguidores.

Recientemente, Isa Pantoja ha sido hospitalizada de urgencia después de experimentar un grave deterioro en la salud: tras varios días encontrándose mal, con una tos intensa y abundante mucosidad, la hija de Isabel Pantoja decidió acudira urgencias, donde fue diagnosticada de una preocupante enfermedad respiratoria.

El grave diagnóstico de Isa P

Tras el diagnóstico de bronquitis y la crisis de asma por las que fue hospitalizada Isa P, confesó que "creí que me moría, de verdad", describiendo la que habría sido una experiencia aterradora: "Llevo diez días mala, con tos y muchísimos mocos. Tos que venía desde el pecho. Cuando tosía otra vez se me taponaba tood y los mocos me subían".

El punto fue tan crítico que sentía las vías respiratorias "superestrechas" y casi no podía respirar por la boca o la nariz.

Este episodio de salud se produjo en un momento ya de por sí estresante para Isa Pantoja. La joven se encontraba en plena mudanza a su nuevo hogar, un proceso que sin duda pudo haber afectado sus defensas y contribuido a su delicado estado de salud. Además, recientemente tuvo lugar la primera comunión de su hijo Alberto, un evento familiar importante que también estuvo marcado por tensiones y ausencias significativas.

Isabel Pantoja, la madre de Isa, no asistió a la comunión de su nieto, algo que Isa ya esperaba. "Una persona que se desentiende de cumpleaños, navidades, etc., entiendo que no va a venir a la comunión", explicó Isa. A pesar de estas ausencias, Isa aseguró que disfrutó del evento con quienes pudieron asistir y decidió no dejar que la falta de ciertos familiares empañara el día especial de su hijo.

En cuanto a su relación con Asraf Beno, aunque no se han reportado problemas específicos entre ellos, es evidente que la situación de estrés y enfermedad ha sido un desafío adicional para la pareja. Asraf ha estado apoyando a Isa durante su recuperación, asegurando que su prioridad es su bienestar.

Isa Pantoja está actualmente en reposo, siguiendo un tratamiento con antibióticos y jarabe expectorante, y recuperándose en casa después del susto. Este incidente ha servido para recordarle a ella y a sus seguidores la importancia de cuidar la salud, especialmente en tiempos de cambios y estrés.

La joven ha prometido mantener informados a sus seguidores sobre su recuperación y espera volver a su rutina normal pronto, con el apoyo de Asraf y su círculo cercano. Por ahora, su enfoque principal es descansar y recuperarse completamente para poder continuar con su vida y proyectos futuros.