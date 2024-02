Las relaciones entre Irene Montero y Pablo Motos, el presentador de 'El Hormiguero' solo se pueden calificar como tensas desde que el pasado 24 de noviembre de 2022 el periodista decidiera utilizar su espacio en prime time para criticar un anuncio del Ministerio de Igualdad que pretendía concienciar a la población sobre algunos comportamientos machistas utilizando como ejemplo algunas escenas ocurridas en el programa de las hormigas.

'El Hormiguero', que está acostumbrado a contar con diversos tipos de invitados (desde el presidente del Gobierno Pedro Sánchez hasta artistas internacional como Sofía Vergara), jamas ha contado con la presencia de Irene Montero, a pesar de su relevancia para la política y el feminismo en España en los últimos años.

Irene Montero en 'El Hormiguero'

La miembro del partido Podemos, actual candidata a representar a los españoles en las elecciones al Parlamento Europeo, se encuentra en un intenso periodo de actividad en distintos medios de comunicación de nicho: pódcast y programas donde la feminista considera que se encuentra su público objetivo.

Entre ellos esta semana ha visitado el programa conversacional de 'Animales Humanos' donde ha sido entrevistada por Ibai Vegan y han realizado un exhaustivo análisis de las múltiples polémicas que han salpicado a la política.

Una de las polémicas que han salido a la luz ha sido la de Irene Montero y Pablo Motos a raíz de la cual, la madrileña ha confirmado que jamás ha sido invitada a participar en uno de los programas más vistos de 'Antena 3'.

Pero con todo y con eso, esta podría ser una de las grandes oportunidades para enterrar el hacha de guerra entre la de Podemos y el exitoso presentador valenciano: y es que, tal y como ha insinuado Ibai, ahora que se acercan las elecciones al Parlamento Europeo, podría ser el momento en que tenga que ir a medirse con Trancas y Barrancas.

Contra todo pronóstico, Montero ha confirmado que sí irá al programa de Pablo Motos en caso de ser invitada: "pues, quizás, tengo que ir a hablar con Pablo Motos", una invitación que ha confirmado que aceptaría: "Sí, hasta ahora nunca he dicho que no a enfrentarme a ninguno de estos retos, porque creo que me pueden permitir que se escuche nuestra forma de ver las cosas, pero con mucha humildad".

La candidata ha reflexionado que supone que "la gente que ve a Pablo Motos piensa como él, o parecido, pero a lo mejor puedes ayudar a hacer algunas reflexiones y mostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera". Además, también ha reconocido que "depende de cuál es la actitud de dónde vas, porque puede ser honesta de vamos a intentar poner nuestros puntos de vista y, en otras, el objetivo es traer al 'punching ball' y vamos a golpearle".