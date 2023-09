Jorge Javier Vázquez ha empezado con el pie izquierdo su nueva etapa en Telecinco este lunes, al frente de un programa de estreno, Cuentos chinos. El presentador, acostumbrado a liderar con sus espacios -pese al declive que fue sufriendo Sálvame-, se ha encontrado con un fuerte rival en la competencia: Pablo Motos y El Hormiguero.

De hecho, el que fuera el conductor de Supervivientes se atrevió a enviar una carta llena de 'pullas' al presentador de Antena 3, aunque eso fue antes de conocer los datos: ha registrado un 9,4% de share, con 1.240.000 espectadores, lo que supone una distancia de diez puntos con respecto a su principal rival. El Hormiguero logró un 19,1% de cuota de pantalla, con 2.488.000 espectadores. La audiencia de Cuentos Chinos en su debut ha sido inferior a la media de la cadena. Aunque él se lo ha tomado con deportividad y con ganas de remontar.

A ver, ayer pasé lista y lo cierto es que faltasteis cientos. Cientos de miles, quiero decir. Así que corred la voz. A los que estuvisteis, a sus pies. Gracias eternas siempre. Hoy también vuelve a ser hoy. Siempre es hoy. pic.twitter.com/jeOUpiKxst — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 12 de septiembre de 2023

El catalán aprovechó su vuelta a la pantalla, en la que no aparecía desde el 17 de mayo, para aportar luz a cuáles fueron realmente los problemas de salud que le alejaron de la tele: "El 18 de mayo acabo en urgencias por una subida de tensión. Me di cuenta de que había llegado el momento de que no podía seguir tirando de mí y tomé la decisión acertadísima de que no podía seguir. Todo el mundo sabe que en esta empresa ha habido una transición totalmente dolorosa para mí. He pasado muchos estados de ánimo durante la baja médica", relató.

Lo hizo tras arrancar el espacio dirigiéndose al público de manera directa, y haciendo alusión también a su salud: "117 días sin vernos. Para muchos un alivio, para otros una eternidad. Me ha dado tiempo a echaros de menos y a echarme de más. Y a aprender que en televisión hoy nos vemos y mañana ya veremos. Os tengo que decir que esta vez pensaba que no lo contaba, de verdad. Estoy muy feliz de estar en este plató tan oriental, tan chino, tan rojo. Un plató en el que cada noche vuestro amado líder, o sea yo se dirigirá a su pueblo, vosotros, para deciros por fin lo que tenéis que pensar. Bueno ya basta, vengo muy aprendido. Por primera vez voy a hacer caso a mi padre que me decía Jorge no te metas en política. Y no me voy a meter, vamos segurísimo".

El mensaje sobre la cancelación de 'Sálvame'

Por otro lado, no quiso perder la oportunidad de hablar también sobre la cancelación del que ha sido su cortijo durante catorce años, una decisión que le resultó "muy dolorosa" y que se tomó por un cocktail de motivos. Desde su casa, ha podido darle vueltas y "atar cabos". "Fui capaz de saber exactamente qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera. No olvido, pero tengo que decir que vuelvo sin ningún tipo de ánimo revanchista. Estoy aquí por el apoyo que me ha brindado Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset. Vengo con una única misión, vengo a hacer lo que sé hacer: entretener. Yo vengo a trabajar y lo único que pido a la gente que no trabaja es que al menos no enrede", comentó.

Respecto a los contenidos que ha emitido la cadena este verano, en su ausencia, con los que no ha conseguido precisamente sus mejores datos, el presentador se pronunció para atizar a algún compañero: "Tengo que decir que yo si fuera alguno de los colaboradores que han estado trabajando este verano en la tele estaría temiendo porque probablemente vayan a la cárcel por haber aburrido a la audiencia de esa manera. Están buscados seguro por tentativa de homicidio. Me hace mucha gracia porque he visto a mucha gente que estaba trabajando en radio o en digitales que hablaban de la gente que hacíamos televisión y cuando les he visto pensaba por qué".

La carta a Pablo Motos (previa al estreno)

"Querido Pablo: Soy tu nuevo vecino, el de la acera de enfrente. Vengo a convivir contigo. Es que llevas tantos años solo a esas horas de la noche que me he dicho: 'Oye Jorge, vete a hacerle un poquito de compañía'. Porque Pablo, como dijo Andreu Buenafuente 'la gente de nuestro oficio, los profesionales, no competimos, coincidimos'. Querido Pablo, yo no soy tonto. Yo sé que tu casa es majestuosa. Pero mira, la mía la voy a dejar monísima y cogedora. A ver, yo sé que seguramente alguna vez coincidiramos en invitar a las mismas personas. Entenderé cuando prefieran ir a tu casa antes que a la mía, pero no por ello voy a dejar de invitarlas, ¿eh? Porque yo creo que hay sitio para todas. y quizás algunas, pues yo qué sé, les apetezca venir a concerme. Oye, igual les gusta tener otro vecino con el que charlar aunque sea alguien como yo. Estoy un poco nervioso porque me he venido a vivir al barrio de los mayores, enfrente de ti. Donde los políticos no te llaman por teléfono, sino que directamente se te presentan en el plató. Por eso hemos decidido ponerle al programa 'Cuentos Chinos'. Aunque te digo una cosa: tal y como me ha ido a mí, yo prefiero no hablar de política. No sé tú. Tengo un plató... madre mía... Tengo un plató muy milenario. Muy oriental. Y por eso cada noche recibiré a un invitado que vendrá a contarme su cuento chino. ¿Lo has pillado? Pero no te pienses que voy a estar solo en el programa, ¿eh? Tengo un montón de colaboradores... Mira, tengo a Susi Caramelo, que está divertidísima... Tengo a Anabel Alonso, que aparte de hacer pregones y de ser actriz también es colaboradora...Tengo a Germán, a Josep Ferré con sus imitaciones, a Antonio Castelo... Bueno, y a una gata... A una gata-leona que es divertidísima. De Usera, se llama Jing Jing. Oye, igual tus hormigas ya las conocen. Tuyo afectísimo, de tu audiencia y de la mía,

Jorge Javier"

Parte de la audiencia ha responsabilizado a la falta de originalidad del formato del poco éxito que ha tenido (de momento). Además, la presentadora estrella de la cadena, Ana Rosa Quintana, con la que 'se le ha enfrentado' públicamente, bromeó con el debut de Cuentos Chinos en un mensaje que dejó en la cuenta de Instagram del catalán: "Qué ganas de oír tus Cuentos Chinos, yo de chinos sé un montón". Cabe recordar la polémica a la que se enfrentó la periodista cuando recogió la Medalla del Ayuntamiento de Madrid y se refirió al barrio en el que se había criado, Usera, como "un barrio obrero y trabajador, antes de que fuera Chinatown".