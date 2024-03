Ya no se puede reservar un taxi en Murcia a no ser que sea para un trayecto largo

Quien necesita que lo recoja un taxi para ir, por ejemplo, de su casa en el barrio de San Basilio hasta la estación de tren del Carmen de Murcia a las cinco de la mañana ya no podrá reservarlo de antemano. La razón: a los taxistas no les sale rentable. Solo se puede ‘apalabrar’ este tipo de transporte con tiempo si se trata de un trayecto largo (por ejemplo, ir al aeropuerto de Alicante o a la ciudad de Madrid).

Desde Radio Taxi aseguran que hay chóferes las 24 horas todos los días, aunque numerosos vecinos y usarios afirman que, de madrugada, no les llegan ni a coger el teléfono las operadoras. Como en la cooperativa cada taxista fija su horario al gusto, puede darse la circunstancia de que, de noche o de madrugada entre semana, haya pocos vehículos, como afirman los afectados.

"Paralizar el coche"

Fabio García, presidente de Radio Taxi, explica a La Opinión que el no permitir reservar fue «una decisión de empresa» e insistió en que en el municipio «taxi hay 24 horas, para trayectos urbanos no hay problema». Ya no se puede reservar taxi porque «si se reserva, ese coche hay que paralizarlo durante diez o quince minutos antes», dado que «el cliente tampoco está dispuesto a pagar» ese tiempo de espera, durante el cual ese chófer no coge otros servicios, porque sabe que aguarda la reserva de un cliente.

Por tanto, solo se puede ‘guardar’ un vehículo «solo para trayectos largos, porque sale rentable al taxi», destaca García, que admite que el tema de las reservas «se podría retomar» en el caso de que «se ponga un precio fijo». «Pero, a día de hoy, creemos que es mejor así», considera.

Veinte líneas por operadora

En cuanto a las quejas por no coger el teléfono, el responsable de Radio Taxi sostiene que «hay dos operadoras por turno, y los viernes y sábados hay tres», aunque admite que «puede haber un problema puntual».

«Estamos trabajando para que vaya bien», hace hincapié, «el que no se coja el teléfono puede ser algo puntual, pero no es lo habitual: son sesenta líneas, veinte por operadora». Indica que los ciudadanos que quieran poner una queja pueden escribir al correo electrónico reclamaciones@radiotaximurcia.com.

"Muchas de las quejas son porque el usuario se mete en Google, busca y acaba llamando al número que no es"

«Muchas de las quejas son porque el usuario se mete en Google, busca y acaba llamando al número que no es», recalca García, que significa que el teléfono de Radio Taxi es «el de toda la vida», en concreto el 968 248800.

"El sector se regula solo"

El horario, a su juicio, «se regula solo» en función de «la demanda», por lo que cada chófer decide cuándo libra. Según García, siempre habrá taxistas trabajando y hay más de 120 (de los 289 vehículos de Murcia) que «van dobles», esto es, que trabajan durante 24 horas con varios conductores por coche.

Recordó que «Radio Taxi es una cooperativa y las licencias son municipales», por lo que «el Ayuntamiento puede tener potestad en el momento en que haya fallos sistémicos, crónicos: entonces nos llama a filas y hay que arreglarlo».

Aunque los taxistas puedan autogestionarse en cierta medida, es el Ayuntamiento de Murcia el que ordena su funcionamiento y establece algunas de sus obligaciones a través de la Ordenanza Reguladora del Servicio del Taxi en el municipio, que se aprueba en la Mesa Sectorial del Taxi y que tiene que ser ratificada en Pleno municipal. Es más, en su artículo 2 se indica que el ejercicio del servicio de taxi ha de estar regido «por los principios de, universalidad, accesibilidad y continuidad en el servicio, con el fin de obtener un servicio de calidad y garantizar el interés público».

Respuesta del Ayuntamiento

Este periódico preguntó al Consistorio capitalino por este asunto y desde el equipo de Gobierno del popular Ballesta apuntaron que «como ya se indicó en el Pleno de esta semana, el Ayuntamiento de Murcia está trabajando con el sector en las distintas reuniones de la Mesa Sectorial del Taxi para mejorar el servicio y distintos aspectos relacionados con él», sin concretar a cuáles se refiere.

«Además, las ayudas y subvenciones que se están negociando y que recibirán los taxistas estarán vinculadas a la productividad, la buena prestación del servicio y el cumplimiento de sus obligaciones», indicaron.

Se refieren desde la Glorieta a las ayudas a los eurotaxis, que oscilarán, calcula Fabio García, entre los 2.000 y los 4.000 euros por vehículo. Algo que Radio taxi asegura que el Ayuntamiento les ha prometido y que esperan ver en las cuentas.

Desde el Ayuntamiento de Murcia insisten en el que el fin de las reuniones es «garantizar que los ciudadanos de Murcia disponen de un taxi cuando lo necesitan, durante las 24 horas del día».