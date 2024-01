Las relaciones entre los hosteleros y los taxistas de Murcia no atraviesa precisamente su mejor momento. Hace unos días, el presidente de la Federación de Empresarios de la Hostelería y el Turismo (HoyTú), Jesús Jiménez, describió el servicio del taxi en la capital como «defectuoso» y «tercermundista», sin capacidad para responder a la demanda, sobre todo en momentos clave como la campaña navideña y a ciertas horas algo más intempestivas, (madrugadas o mediodías del domingo). Como era de esperar, estas palabras no han sentado nada bien al presidente de la asociación Radio Taxi Murcia, Fabio García.

¿Cree necesario aumentar el número de licencias?

Los 289 que estamos somos suficientes, porque el sistema tiene que ser sostenible, porque si no lo es, sólo nos queda cerrar el coche y trabajar de camareros o donde haga falta. Los gastos de gestión se han incrementado (gasoil, seguridad social...). Para que se haga una idea, sólo en el mes de diciembre hemos gestionado más de 100.000 servicios... por lo que creo que hemos dado un buen nivel.

Se dice mucho aquello de que los taxistas no quieren incrementar las licencias, aunque hagan falta, por no repartir más el pastel de los beneficios y ganar un poco menos...

Todos nos alegramos de que le vaya bien a quien tiene un negocio, que el Corte Inglés o Repsol tengan beneficios, pero ¿eso no vale para el taxista? Es muy fácil hablar desde fuera, como ha hecho Jesús (el presidente de HoyTú), que ha dicho que tenemos secuestrada a la ciudadanía o algo así. Hay que tener en cuenta que tenemos un pico de demanda , de las 3.00 a las 5.00 horas, los viernes y los sábados. Aunque tuviéramos 300 licencias más, 100.000 personas no se pueden desalojar en 10 minutos. Hay que tener un poco de paciencia. Luego hay días clave: Nochevieja, Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina en los que hay mucha presión, pero el resto de fines de semana se están gestionado con normalidad.

¿Y no se puede reforzar el servicio para esas fechas y horas?, ¿u otra solución?

Es complicado encontrar gente para un mes. Sí es verdad que habría que incentivar al taxista subiendo las tarifas nocturnas.

Trabajar por las noches es complicado, ¿no?

Mucho. Tenemos a un 80% de los usuarios que sale a divertirse, se toma una copa y no quiere problemas, pero se ha detectado un incremento de impagos, de robos, de gente que roza el coma etílico y que no necesita un taxi sino una ambulancia. Eso repele al profesional, pero llevamos toda la vida trabajando 24 horas y ahí seguimos, al pie del cañón, porque entendemos que somos un servicio de interés público.

Supongo que en la cuestión de la movilidad entran en juego otros modos de transporte, como el buhobús...

El problema aquí como dice es de varios agentes, no es el problema del taxi... Murcia ha crecido, la zona de ocio se ha expandido: Odiseo, tascas, Luminata, Atalayas... Todo eso complica la gestión y no hay buhobús, no hay tranvía... Además, siempre hemos tenido cubierta nuestra pirámide clientelar: gente mayor y, como yo los llamo, los responsables, los que no quieren coger su vehículo porque se van a beber dos copas, pero ahora nos estamos comiendo, tanto por el día como por la noche, a nuestros clientes habituales y a los del autobús.

Los del autobús, ¿por qué?

Por ejemplo, en la parada del Corte Inglés o la del Ayuntamiento, a las 14.00 horas, cuando pasa el autobús lleno, muchos deciden coger un taxi. Por eso digo que aquí el problema es de todos un poco.

¿Qué temas tiene pendientes con el Ayuntamiento?

Actualmente tenemos que hablar sobre la reubicación de las paradas de taxi que han sido suprimidas tras las obras de movilidad, sobre todo en el barrio del Carmen, donde han quitado la del Rollo, y la de la iglesia ha quedado desangelada porque sólo podemos entrar desde Paseo de Corvera, y hemos perdido el parking interior de Renfe, y sólo caben 16 coches en la parada, por lo que ahí establecemos rotaciones intensas, pero tal y como está el tráfico es muy complicado. Y vamos a poner sobre la mesa una actualización de las tarifas, que todavía tenemos que determinar, pero que sólo repercutirá al cliente en unos 20 o 25 céntimos.

Siempre se ha dicho que el taxi más caro de España está en el municipio de Murcia.

No es cierto, hay por lo menos 30 ciudades españolas con las tarifas más elevadas.

Gran Vía y el barrio del Carmen, puntos negros

Aunque reconoció que no le corresponde a él poner sobre las mesa las soluciones, el presidente de HoyTú, Jesús Jiménez, también dejó caer como una posible opción el aumento de las licencias VTC, algo que surge a demanda de la iniciativa privada y que concede la Comunidad.

¿Qué posición tiene su asociación con respecto a los VTC?

Aquí está Cabify, pero tiene a muy pocos trabajando, porque un servicio de taxi de Murcia a Molina a las 3.00 horas de la mañana son 18 euros, mientras que en VTC puede llegar a 37 euros. Por ese dinero, los usuarios prefieren esperar y coger un taxi. Estoy en contra de las VTC, pero yo no tengo poder de decisión sobre ellos. No puedo ir a la Comunidad y decir que no los quiero trabajando en el municipio.

¿Cómo le ha sentado a los taxis el plan de movilidad?

El 80 por ciento de nuestros clientes están en el centro. Ronda de Levante y Primo de Rivera ha quedado espectacular para los autobuses y los taxis, pero en Gran Vía tenemos un problema. Cuando entro desde Circular a Constitución llevo cuatro autobuses delante. Antes teníamos el carril taxi y dos carriles, que iban fluidos, pero ahora no, el carril de la izquierda va colapsado y me tengo que comer a los autobuses. Un trayecto recurrente, del Morales Meseguer a Renfe, antes costaba 6 o 7 euros, y ahora supera los 10 euros. También hay muchos problemas en todo el barrio del Carmen.

Por cierto, que sólo pone en los carriles la palabra ‘BUS’...

Hemos pedido al Ayuntamiento la inclusión de la palabra ‘taxi’ y nos han dicho que lo harán para finales de este mes.