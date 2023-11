El alcalde de Murcia, José Ballesta, hizo este martes referencia a la solicitud de los familiares de cuatro de las víctimas de la tragedia de Atalayas a la jueza que instruye el caso para que el exconcejal socialista de Urbanismo, Andrés Guerrero, y el actual edil al frente del departamento, el popular Antonio Navarro Corchón sean imputados en el proceso. En este requerimiento, el abogado de estas familias también pidió que el regidor murciano declare en el Juzgado en calidad de testigo.

«Esta persona, este abogado, actúa por interés de parte, además recibe unos emolumentos porque supongo que no lo hace gratis», advirtió el primer edil al ser preguntado por esta cuestión en una rueda de prensa. Ballesta invitó a los periodistas presentes a no atribuir al letrado «una gestión inocua o inofensiva; él defiende unos intereses concretos, un interés privado, y puede pedir lo que le parezca dentro de los límites deontológicos y éticos que marca su profesión de abogado». Además, en una entrevista en Onda Regional, el regidor dijo que este abogado actúa por «un interés económico y crematístico».

Por estas palabras, el portavoz de Vox en Murcia, Luis Gestoso, exigió a Ballesta que «pida perdón a las víctimas de los incendios». Sostiene que superó «los límites de lo aceptable cuando insultó a las víctimas de la tragedia, acusándolas de moverse judicialmente solo por dinero».

Por otra parte, ha denunciado que no “se ha vuelto a saber nada de la documentación que nos iba a remitir a los grupos de la oposición ni de la comisión-estafa que querían hacer pasar por comisión de investigación para lavarse su irresponsabilidad y que decían que no podía esperar al próximo pleno y a la que VOX no asistirá, pero ellos estaban ansiosos por convocar”. Por último, Luis Gestoso ha reiterado que desde VOX “exigimos a Ballesta respeto a las familias, que asuma las responsabilidades que le corresponden y que pida perdón públicamente por estas declaraciones propias de un alcalde de república bananera”.