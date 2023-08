Una inmensa mayoría de los vecinos de Murcia está a favor de reducir la contaminación del tráfico en el centro y tener una ciudad más amable a través de la puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones (ZBE). En concreto, el 88% de los habitantes de la capital están a favor de impedir el acceso al centro urbano a los vehículos que emiten más gases contaminantes.

Así se pone de manifiesto en un estudio del proveedor de movilidad empresarial Alphabet Internacional, en el que ha analizado la implementación de las ZBE en las grandes ciudades de la Región y el grado de satisfacción de los vecinos.

Después de meses de polémicas e idas y venidas a cuenta del plan de movilidad a nivel político y la posibilidad de revertir las obras en aquellas zonas que han suscitado más oposición vecinal -como el barrio del Carmen o Espinardo-, la transformación que está viviendo la ciudad de Murcia desde entonces es evidente tanto para habitantes como para foráneos. Calles levantadas por las obras, más restricciones para circular por determinadas vías y menos zonas de aparcamiento en las principales arterias, los habitantes de Murcia son los que se posicionan más a favor de su implementación entre las principales ciudades de España, solo por detrás de Sevilla, de acuerdo con el informe.

Hay que recordar que desde el pasado 1 de enero, la Ley de Cambio Climático exige a algo más de 150 municipios españoles implementar zonas de bajas emisiones, impidiendo el acceso al centro urbano a los vehículos más contaminantes.

La norma establece que los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y las localidades de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados deben adoptar de forma gradual planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones de la movilidad incluyendo, entre otros, el establecimiento de las ZBE.

Un año para el fin del plazo

La pelota está ahora en el tejado del equipo de Gobierno del alcalde de José Ballesta para decidir qué zonas deberían ser delimitadas. Pero hay un plazo extra de 18 meses desde el pasado mes de enero para adecuarlas y comenzar a aplicarlas, por lo que, como muy tarde, se pondrían en marcha en agosto del próximo año.

Así, a un año vista de que se consuma el plazo y que se tengan que implantar sí o sí las ZBE, lo cierto es que muchos de los ciudadanos murcianos no tienen muy claro qué significan. En el informe se destaca que el 66% de los habitantes de la Región no saben lo que son. Sin embargo, una vez explicado el concepto de ZBE, el 84% se muestra a favor de su implementación, cifra que sube hasta el 88% en el caso de la capital.

Lo que sí está tanto por debajo de la media nacional y regional es el número de personas de Murcia que considera que tendrá que adquirir un vehículo más sostenible ante este nuevo escenario: en la capital es de un 15% por el 16% a nivel nacional y el 18% en la Comunidad.

De los que valoran esta opción, la gran mayoría se decanta por uno de combustión, pero menos contaminante (5%); mientras que un 4% apostaría por un vehículo 100% eléctrico; y otro 4% adquiriría un híbrido enchufable.

Aparte de la implementación de las ZBE, los habitantes consideran que existen otras medidas para mejorar la calidad del aire. La que perciben como más interesantes son el fomento del transporte público (abonos gratuitos, más líneas, mayor frecuencia…). Apuestan a continuación por el aumento de los planes de ayudas para la compra de vehículos eléctricos, seguido de los que preferirían el aumento de zonas peatonales.

La mitad de los habitantes no sabe la etiqueta ambiental que lleva su vehículo

Distintivo ambiental C, B, ECO o Cero. ¿Cuál debería llevar mi vehículo? A muchos todavía estas distintas etiquetas ni les suenan, pero hay que tener en cuenta que la implementación de las ZBE conlleva que los vehículos más contaminantes no puedan acceder al centro de las ciudades. Con un parque móvil cuya edad media se sitúa prácticamente en los 14 años, muchos de los vehículos que circulan actualmente por el centro de las ciudades ya no podrán hacerlo. Según los resultados del estudio llevado a cabo por Alphabet Internacional, el 53% de los habitantes de la Región desconoce qué distintivo llevaría su vehículo, en línea con la media nacional, una cifra que baja hasta el 49% en el caso de los habitantes de la capital.

El 12,7% de los murcianos soporta un ruido excesivo durante la noche

El Consejo Económico y Social (CES) también ha alertado sobre el aumento de la contaminación atmosférica y acústica que el tráfico de vehículos está provocando en las ciudades de la Región. En la Memoria del año 2022, que fue presentada a finales del pasado mes de julio, queda patente la preocupación de este órgano consultivo del Gobierno regional por el ruido que origina la circulación de vehículos. El CES recuerda que, según el Mapa de Ruidos de Murcia del año 2021, el 12,7% de la población del municipio soporta una contaminación acústica por encima del límite permitido durante la noche, que está provocada por el tráfico. Recuerda igualmente que los gases y las partículas contaminantes contribuyen al cambio climático.