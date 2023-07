Las obras de movilidad han centrado el primer Pleno ordinario de la nueva corporación municipal en el Ayuntamiento de Murcia, protagonizando tres de las seis mociones debatidas este lunes en el Consistorio. Los reproches entre los partidos de uno y otro color han sido la tónica habitual en una sesión que se ha caracterizado por su rapidez, ya que a media mañana el alcalde la daba por finalizada, algo que no ocurría desde hace años en el Salón de Plenos.

Una de las medidas que más críticas suscitó en los últimos meses de gobierno socialista en la Glorieta, la tala de árboles de importantes dimensiones para dejar paso a los nuevos carriles bus y bici por el centro de la ciudad, ha sido uno de los temas que ha salido a la luz durante el Pleno, actuación que ha sido cuantificada por el actual equipo, que ha llegado a cifrar en cerca de medio millar los ejemplares que han sido talados en este tiempo.

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha recriminado a la edil socialista Carmen Fructuoso, que hasta mayo se ocupaba de la cartera que éste dirige en estos momentos, las actuaciones que llevaron a cabo durante su mandato, acusándola de que "va a pasar a la historia por haber talado un total de 487 árboles para reducir las emisiones contaminantes con las nuevas obras, cuando dijo que serían muy pocos los ejemplares afectados y que serían trasplantados".

A estas acusaciones Fructuoso ha contestado haciendo referencia a las plantaciones de árboles que llevó a cabo el equipo del PSOE y ha echado en cara a los populares que "sigan con el plan de movilidad socialista, ya que no han paralizado ninguna de las obras que dijeron que no continuarían". Algo a lo que el propio concejal de Movilidad ha respondido afirmando que eso no es cierto, ya que "las obras están paradas en Espinardo, en Teniente Flomesta, Ronda de Garay, Juana Jugán y la avenida Miguel Ángel Beloqui", ante lo que ha sentenciado que "estamos trabajando para reconvertir su caos en orden".

Cierre del Puente Viejo

Desde el PSOE el concejal Ginés Ruiz Maciá ha defendido una moción en la que se pedía el cierre del Puente Viejo al tráfico y ha pedido explicaciones al equipo de Gobierno para que "aclaren si esta apertura al tráfico privado es temporal o definitiva". El edil, que se ha estrenado en las filas socialistas con esta moción sobre movilidad, ha insistido en la necesidad de que haya transparencia con los pasos que se van dando y ha exigido que "no conviertan el barrio del Carmen en un tercer carril de la autovía, ya que es sabido que la mayoría del tráfico que existe en la zona es tráfico de paso".

A Ruiz Maciá ha contestado el concejal de Movilidad, quien ha insistido en que cuentan con un informe que les permitía la reapertura al tráfico del Puente Viejo durante las obras. Muñoz también ha dejado claro que "no queremos que la conexión norte-sur por el Carmen se pierda, por lo que hemos recurrido a los criterios técnicos, que nos dicen que se puede modificar el proyecto".

La moción finalmente no ha sido aprobada, ya que sólo ha contado con los votos a favor del PSOE y en contra de PP y Vox. Al igual que ha ocurrido con la moción sobre movilidad presentada y defendida por el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Luis Gestoso, quien reclamaba la paralización de las obras de movilidad, propuesta que también ha sido rechazada por PP y PSOE.

La tercera moción sobre movilidad ha recaído en la concejala socialista Carmen Fructuoso, quien pedía la creación de una comisión que supervise las modificaciones en los proyectos de movilidad.