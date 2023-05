El merchandising está siendo un incuestionable protagonista de la campaña de María José Ros, la candidata de Ciudadanos en las elecciones autonómicas de la Región de Murcia: el pasado 24 de mayo anunciaron que la lona retirada de la Plaza de las Flores se transformaba en llaveros, un estuche y un monedero en una suerte de "ejemplo de economía circular y sostenibilidad" que representaba simbólicamente "las dificultades de los jóvenes para acceder a la vivienda", "la falta de inversiones en becas" y "los bajos salarios y la precariedad" que sufren los habitantes de la comunidad.

Tan solo un día después, durante la visita de la presidenciable a la ciudad de Cartagena para anunciar su propuesta para crear una subsede del Museo del Prado en el Cuartel de Guardias Marinas, ha recibido un curioso regalo de manos de una simpatizante anónima: el Funko Pop de María José Ros.

La réplica en miniatura de la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Región de Murcia es una figura estilo Funko Pop (de ojos saltones y gran cabeza) que representa a María José con una chaqueta naranja, sosteniendo el cartel oficial de la campaña electoral y frente a un atril del partido.

En el anverso de la caja que acompaña a la muñeca se puede leer: "Campaña electoral 2023 Ciudadanos" acompañado del apelativo cariñoso "Mari Jose" y una advertencia: "Tiene habilidad para sacar los colores a políticos corruptos publicando lonas de gran tamaño por la ciudad".

La parte trasera de la caja amplía esta referencia a la polémica lona con la misma imagen que estuvo impresa en esta, y que consistía en un montaje con la foto de Pedro Antonio Sánchez, Pepe Vélez, Ramón Luis Valcárcel y López Miras junto a un aviso para este último: "Calienta que entras".

Bajo el diseño, una descripción en clave afectuosa de María José Ros: "Amiga de toda la vida. Socializar es lo suyo desde que nació. No le cuesta nada hablar con quien sea de lo que sea; Contagia el buen rollo; Eficaz y brillante en todo lo que se propone; Espero que sea valorado tu trabajo y te abras paso en la política como te mereces. ¡Te quiero mucho, Rubi!

La caja cierra con el mensaje: "No come nada que lleve queso, no coge el teléfono nunca a la primera y nunca la lleves a la playa antes de las 7 de la tarde, es altamente inflamable aún con protección solar".

Isabel Díaz Ayuso, la primera política en convertirse en Funko Pop

María José Ros no es la primera política que se transforma en uno de estos simpáticos muñecos: en 2021, durante la campaña de las elecciones del 4-M a la Comunidad de Madrid (adelantadas, precisamente, por la reacción en cascada que provocó la moción de censura fallida en la Región de Murcia), Isabel Díaz Ayuso recibió como regalo un muñeco Funko Pop con su efigie.

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid no dudó en hacerse fotografías con su "mini yo" y convertirlo en una acción que se viralizó a las pocas horas en redes sociales.