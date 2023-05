La candidata a la presidencia de la Comunidad, María José Ros, presentó este miércoles a los medios de comunicación en lo que han transformado la lona de Ciudadanos que denunciaba la corrupción en la Plaza de las Flores y que la Junta Electoral Central (JEC) obligó a quitar.

"En un ejemplo de economía circular y sostenibilidad", Ciudadanos ha convertido la lona en llaveros, "que simbolizan las dificultades de los jóvenes para acceder a la vivienda", en un estuche, "para reclamar la falta de inversión en becas" y en un monedero "que muestra los bajos salarios y la precariedad".

Asimismo Ros ha hecho un bolso con esa lona que, según ha asegurado, “me acompañará el resto de la campaña porque en Ciudadanos, cuando decimos algo, nos lo creemos. Decimos basta ya de robar. Cuando decimos que Murcia debe teñir de verde su economía, hacerla más sostenible para aumentar su riqueza, crear empleo y cuidar la naturaleza, nos lo creemos”.

Ciudadanos enviará estos regalos a personas influyentes de la Región de Murcia: periodistas, influencers y otros representantes de la sociedad civil. La candidata ha añadido que habrá un paquete que se enviará a López Miras “para que se entere bien de los problemas de los jóvenes murcianos, que da la sensación que a San Esteban no llega nada de esto. O no se enteran, o no quieren enterarse”.