Ninguno de los seis diputados que formaron parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en 2019 van a repetir en las listas porque han decidido abandonar la política o porque se convirtieron en unos tránsfugas durante la legislatura. El camino ha sido duro; el futuro, incierto, pero María José Ros, candidata del nuevo CS, tiene fe absoluta en el proyecto.

Ustedes tienen un hándicap: las expectativas. CS lleva a arrastrando malas encuestas años ya.

Me caracterizo por ser muy optimista y valiente. Mi equipo y yo cogimos las riendas de este partido en un momento muy complicado. Nos mueve el convencimiento de lo que estamos defendiendo. Sigo creyendo que CS es imprescindible y no hay otro partido que pueda aportar lo que nosotros: una política económica liberal que compatibilizamos con políticas sociales y una defensa a ultranza de la libertad del individuo por encima de los colectivos. A todo esto hay que sumar una línea roja: el Mar Menor y el medio ambiente.

¿Por qué cree que los sondeos apuntan a una fuga de votos de su partido hacia el PP?

El PP es el gran vendehúmos de esta Región y lleva siéndolo 28 años. Hace muchos anuncios pero no ejecuta absolutamente nada. Puede pensar que soy ingenua, pero salgo a por todas, independientemente de las encuestas. A mí me gustaría que CS fuera decisivo el 28M para formar un Gobierno porque queremos influenciar y fiscalizar al otro partido. Los votos al Partido Socialista no sirven para nada. El PSOE está muy cómodo en la oposición, sumiso a Pedro Sánchez en cuestiones vitales para la Región. Por otra parte, votar al PP es seguir votando ruina, una Región fallida y abandonada. Creo que lo que se avecina no es positivo para la Región.

¿Que es...?

El futuro Gobierno del PP con Vox. Me imagino a López Miras y Antelo en un coche lleno de bombas en dirección al Mar Menor. Si hay un voto más útil que nunca es el de CS porque somos la única garantía de que los extremos no gobiernen en la Región. Hemos demostrado que nos entendemos con todos. Somos los únicos que podemos ser bisagra.

Su Gobierno de coalición con el PP no ha sido un ejemplo.

El problema es que no hay costumbre de Gobiernos en coalición y los grandes partidos solo quieren hacerlo en solitario. Ciudadanos va a gobernar con quien gobierne de manera responsable. Yo estoy en política por mis dos hijos. Los jóvenes con aspiraciones profesionales se están yendo por la precariedad de los sueldos y por la difícil situación para adquirir una vivienda. Yo quiero que mis hijos se queden en la Región, que vivan bien y que puedan formar una familia en las mejores condiciones. Los dos grandes partidos miran a más a Madrid que a Murcia, solo hay que ver las infraestructuras que tenemos.

La Alta Velocidad no tan rápida, por ejemplo.

Se están tirando los trastos a la cabeza por no tener un AVE en condiciones. Fue el PP el que lo quiso así. En CS queremos un AVE que vaya a Madrid por Cieza, por Hellín y por Albacete; y que parta desde Cartagena. Porque no somos menos que ningún otro ciudadano de España. En el nuevo CS han entendido que los territorios tenemos que tener autonomía para velar por nuestros intereses.

¿Y cuando los intereses de varios territorios chocan, como ocurre con el Tajo-Segura?

Siempre hemos dicho que sí al Trasvase y que sí al Plan Hidrológico Nacional, pero en base a criterios técnicos y objetivos. El Tajo-Segura está incompleto y desconectado. Hagamos las obras hidráulicas para llevar agua a donde no hay. Ahora bien, eso implica un Pacto de Estado. Y no debemos olvidar que esta región lo va a pasar muy mal a medio y largo plazo con el tema del agua. Si somos responsables, debemos plantear una transición pausada y responsable hacia un modelo productivo que en el futuro dependa menos de los recursos hídricos que no tenemos.

Seguimos viendo imágenes de la ova en el Mar Menor. ¿Le preocupa que realmente no se esté actuando en la laguna?

El PSOE anuncia millones y proyectos y luego nos enteramos de que el dinero que venía para el Mar Menor acaba pagando vacunas en otra comunidad. Y al PP la única idea que se le ha ocurrido es retirar la ova, que no para de salir porque no dejan de entrar nutrientes. Es un círculo vicioso. El cartel del PP en San Pedro, refiriéndose a salvar la laguna salada, es bochornoso. El PP no quiere salvarlo, sino ponerse de perfil. Seguir votando al PP es ponerle fecha de caducidad al Mar Menor. Insistimos en crear comités científicos independientes. La laguna está así por los nutrientes de la agricultura intensiva y por las aguas residuales de algunos municipios, que también hay que decirlo. CS pide que se cumpla la ley, por eso hemos asumido el cien por cien del decálogo del Mar Menor.

¿Se pueden bajar más impuestos de los que está bajando Miras con la deuda que tenemos?

El problema es que él los baja sin criterio, pensando en los titulares y en ganar votos. Antes, la Administración regional debería saber qué tiene dentro y qué gastos puede eliminar. Nosotros proponemos realizar en los primeros cien días de Gobierno una auditoría externa e integral de todos los centros directivos de la Comunidad para saber en qué se están gastando el dinero de los impuestos.

¿No se fía del Gobierno?

La Consejería de Transparencia la anularon directamente cuando CS salió del Gobierno. No se han llevado a cabo ninguna de las medidas que pusimos encima de la mesa. Son muchas familias las que comen del Partido Popular regional. Muchísimas. Y, evidentemente, van a hacer cualquier cosa por mantenerse ahí. Por eso, entre nuestras medidas, convertiríamos a los directores generales en funcionarios de carrera. Eso implica que los partidos que gobiernen tengan muchísimos puestos menos para dar a su gente.

"Volvería a poner el cartel de López Miras" La Junta Electoral les obligó a retirar un cartel electoral que señalaba a Miras como corrupto. ¿Se arrepiente? Eso es la interpretación subjetiva de cada uno. Yo lo pondría otra vez y muy convencida porque no estamos diciendo nada que sea mentira. En el ADN de Ciudadanos está la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática. Decía «Calienta que entras» al lado de unos barrotes. Interpretación subjetiva... ¿Pero que entras dónde? ¿En la Asamblea Regional? ¿En San Esteban de nuevo? No sé... Evidentemente, López Miras está en un partido político que, desde mi punto de vista, está podrido por la corrupción. Como el PSOE en otros lugares. Y que tenemos dos expresidentes condenados e imputados por corrupción en esta Comunidad y en ninguna otra también es verdad. Entonces, no estás diciendo nada que no sea verdad. ¿Diría que el Partido Popular actual es corrupto? Tenemos un presidente que abrazó al transfuguismo. Y eso es corrupción. No lo digo yo, sino la Comisión del Pacto Antitransfuguismo del Congreso de los Diputados. López Miras, a luz de todos los murcianos, compró a determinadas personas que se dejaron comprar para mantenerse en el poder. Le da igual todo. Por eso es capaz de todo a partir del 28M.

Apuestan fuerte en su programa por el fomento de la natalidad: mil euros por nacimiento más 1.200 al año hasta que cumpla los 12, 15.000 euros por el segundo hijo...

Tenemos una clase media absolutamente exprimida por los impuestos durante 30 años por parte del bipartidismo. Son familias que se merecen tener tiempo para sus hijos, que tienen muchísimos gastos y que nadie mira por ellos. El que no quiera tener hijos, que no los tenga, pero que nadie se quede con ganas de tener un hijo solo por las dificultades laborales o económicas. Hay un estudio que dice que, frente al 25% de mujeres que quieren tener un hijo, hay un 54% que querría tener dos. Con nuestras medidas para la conciliación familiar queremos fomentar el nacimiento del primer hijo pero sobre todo del segundo. Es algo que se está haciendo en los países nórdicos. ¿Por qué no copiamos de lo que funciona?