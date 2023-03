La estrategia política del Partido Popular de acelerar el proceso de descomposición del partido Ciudadanos, abriendo sus puertas de par en par a la incorporación de concejales y vocales de la formación liberal, junto con el nombramiento de Pedro García Rex, como candidato naranja a la Alcaldía de Murcia, ha generado una tormenta perfecta que ya está provocando las primeras fugas.

Además de los pedáneos de Gea y Truyols y Los Dolores, también habría optado por darse de baja de Cs Verónica Sánchez, la alcaldesa de la pedanía más poblada del municipio, El Palmar. Esta Redacción ha tenido acceso a ciertas comunicaciones, de carácter interno, en las que Sánchez agradece a los concejales Mario Gómez y Paqui Pérez su apoyo durante los últimos años.

A continuación, la pedánea indica que «este proyecto no me representa; si hubiese sido de otra manera, hubiese seguido luchando por alguien que me representa, pero esa opción ni se barajó», señala en sus mensajes.

La pedánea de El Palmar hizo este comentario tras conocer que el secretario de Organización de Cs en la Región, Pedro García Rex, había sido nombrado como candidato a la Alcaldía, y que la edil de Servicios Sociales y portavoz del Gobierno municipal, Paqui Pérez, no estaría en la lista. En los mensajes internos enviados a través de una aplicación móvil de mensajería, también se despide la alcaldesa pedánea de Gea y Truyols, María José Rodríguez.

«Me hubiera gustado y deseado más implicación por solucionar las carencias de mi pedanía, pero no ha sido así», afirma. Según fuentes del partido consultadas por esta Redacción, Verónica Sánchez también podría recalar en las filas populares. Este extremo no se ha confirmado. La Opinión trató ayer de ponerse en contacto, en varias ocasiones, con Verónica Sánchez, pero finalmente no fue posible.

Las mismas fuentes indican que la fuga o el abandono de cargos públicos de Ciudadanos podría aumentar en los próximos días y que ya habría expresado su intención de darse de baja el presidente de la Junta Municipal de Los Garres, Antonio Ramírez. Cabe destacar que hace solo unos días, tras conocerse que sería García Rex el candidato a la Alcaldía de la capital, el concejal de Ciudadanos, Mario Gómez, ya vaticinó esta situación.

«Paqui Pérez era una de las personas que podría unir y mantener la cohesión de Cs, pero con esta decisión, lo que se va a producir es una huida, una salida de gente muy valiosa dentro del partido y que no están de acuerdo con esta candidatura y que probablemente elijan otras opciones para seguir trabajando por sus pedanías», aseguró el edil de la formación liberal, que a la vista de la desbandada general no parecía ir muy desencaminado.