El alcalde de Murcia, y secretario general del PSOE en el municipio, José Antonio Serrano, anunciaba este jueves el fichaje a Ginés Ruiz Maciá para su proyecto político de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo. El abogado y político murciano, hasta hace unos días concejal y portavoz de Podemos-Equo, ha atendido este viernes a La Opinión y asegura que siente ilusionado con ayudar como independiente al PSOE con un proyecto político que coincide con el suyo.

¿Cuándo recibió la propuesta del PSOE?

El pasado lunes, el día de la sentencia del caso Auditorio (es el abogado de la acusación particular); una de las muchas llamadas que recibí ese día era del Grupo Socialista para proponerme que nos sentáramos a hablar del futuro. Cuando lo hice, lo primero que pregunté es qué modelo, qué proyecto vamos a defender. Y ese modelo es el que básicamente yo he estado defendiendo estos cuatro años.

¿Qué le ha seducido de ese modelo que comparte con el PSOE?

Todo lo relacionado con la movilidad, recuperar espacios, temas ambientales, contaminación del aire, servicios, pedanías... Y ese modelo me dijeron que es el que han intentado desarrollar, aunque solo en dos años ha sido muy complicado, pero con cuatro años hay un proyecto serio de cambiar el municipio, y hacer una Murcia mejor, bastante parecida a la que nosotros proponíamos en su momento, y que incluye, por ejemplo, los entornos escolares seguros, el cuidado de la zonas verdes, de la huerta...

¿Ilusionado?

Claro, vengo de cuatro años, primero como oposición al gobierno de PP y Cs, que fue un muro, y luego los años (con el gobierno de PSOE y Cs) en los que sí ha habido bastantes avances. Algunos todavía no se han realizado, pero yo quiero seguir apretando para que se hagan. Y muy ilusionado con la posibilidad de poder llevar a cabo ese modelo de municipio, y poder demostrar que lo que planteamos son mejoras sustanciales para la vida de todos los murcianos y murcianas. Y hacerlo, no es un esquina como pepito grillo sino en un equipo de Gobierno.

Entiendo que formará parte de las listas como independiente.

Sí, se me ofreció ese proyecto de municipio y ayudar como independiente en las listas, para darle continuidad al trabajo que se venía desarrollando, y después de darle alguna vuelta a la cabeza decidí hacerlo, porque hay un capital político acumulado, y ponerlo a disposición del mismo modelo del municipio en el que estaba trabajando me parecía que era lo correcto.

¿En esa charla que mantuvo puso alguna condición?

No, simplemente entrar como independiente. No creo que haga falta, ellos soy muy conscientes de a quién han llamado. Saben que si veo una piedra la señalo. Entro como independiente y si me encuentro con algo con lo que no esté de acuerdo lo diré con total tranquilidad y eso se acepta y ya está.

¿Le han comunicado qué puesto ocupará en la lista?

No. Evidentemente, supongo, que será un puesto de salida, si no, no tendría sentido todo este follón para no entrar. Tampoco he pedido, ni tiene por qué ser así, un puesto muy arriba. Voy como independiente y hay gente en el partido sobradamente capacitada para hacer ese labor. Me preocupaba más el para qué que el dónde.

Tras el anuncio de su fichaje se han sucedido las reacciones, pero ¿no echa en falta más bienvenidas del lado socialista?

No, en absoluto. Para nada, no he estado viendo quién ha reaccionado y quién no.

Quien sí llenó las redes de comentarios y no precisamente positivos ha sido Podemos. Pablo Echenique, Javier Sánchez Serna o Ángel Luis Hernández le describen como un tránsfuga.

Esas cosas duelen. A mí ya me estaban diciendo de todo menos bonico siendo el portavoz del Grupo Municipal de Podemos. Sabía que una vez que me fuera no me iban a aplaudir. Su forma de hacer política es: o estás a mi servicio y a mis pies o unos días eres facha, otros del Ibex-35, otros días eres progre y otros Belcebú con corbata. Y así están, cada vez menos. Creo que es evidente que no he sido un tránsfuga en ningún momento, y que cuando un Grupo Municipal como Podemos apoya una moción de censura y un cambio de gobierno no tiene sentido que al día siguiente se le pida que interrumpa o impida esa acción de gobierno que acabas de poner. Si apuestas por un cambio y sacas pecho por haber quitado al PP, pues hombre, lo suyo no es que trabajes para que vuelva el PP y trabajes para que se consolide otra cosa. No lo sé, quizá soy un loco de la política.

También le acusan de que, una vez que Serrano llegó a la Alcaldía, usted se distanció del partido.

Quiero recordar que fui secretario general municipal y desde el partido comenzaron a hacer algunas acciones como quitarme el acceso a las cuentas de redes sociales, incluso a las cuentas bancarias, cuyo responsable es, por estatutos, el secretario general. Y llega un momento en que se hace la renovación de los cargos municipales y presento mi candidatura y se me dice desde la dirección regional, en concreto el coordinador Sánchez Serna, que como había surgido otra candidatura alternativa y que era crítica, creían que lo adecuado era llegar a una de consenso donde yo no estuviera y que yo me centrará en el tema institucional, y el nuevo equipo en el tema orgánico. Y me pareció bien. ¿Y ahora se me acusan de haberlo hecho así?

Asegura el secretario de Organización de Podemos que hasta en 7 ocasiones le preguntó si iba a presentarse como candidato de la formación morada a las próximas elecciones, y que usted respondió que tenía problemas para compatibilizar eso con su trabajo como abogado.

Es falso, solo en dos ocasiones me preguntó eso, la última hace dos años, y le dije que no lo sabía. Y entonces Hernández me dijo que si se presentaba otra candidatura no me garantizaba que el aparato me apoyase. Si ya estaban pensando eso a dos años vista, pues le respondí que empezaran a preparar a otra persona para presentarla como candidata; y que yo no seguía y ya está, no pasa nada.

A lo mejor tiene que hacer equipo con Elvira Medina tras las elecciones, en una hipoteca coalición, cuando ha sido uno de los miembros de Podemos que más le ha atacado públicamente cuando aún era concejal de formación morada.

Ojalá no sea necesaria esa coalición, y si hay que hacerla, espero que haya la cabeza suficiente como para que cristalice. Evidentemente me parece un disparate lo que ha hecho, esa política de expulsión y crucifixión a quien no se pone de rodillas es una locura, y creo que con esa forma de actuar están perdiendo capital político a raudales, pero eso no debería impedir la conformación de un gobierno.

