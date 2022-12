Después de tanto ruido, que ha hecho que la Navidad en Murcia se convierta para algunos en un chiste en televisión a nivel nacional, el Consistorio ha conseguido dar la vuelta a la tortilla con un spot publicitario sobre esta época en la capital de la Región. El vídeo está generando el efecto contrario: esta vez casi todo el mundo -al menos de momento- coincide en que ha sido un acierto, y la opinión pública no está ni tan dividida ni 'espantada' por lo que se puede ver en el anuncio. Se podría hablar de unanimidad.

En el primer plano se aprecia el río Segura y la Catedral de Murcia, a medida que la cámara se va acercando al monumento, en medio del paisaje nocturno. A continuación, aparece una pequeña niña paseando por el centro, entre los comercios y el decorado, de la mano de su padre. Un árbol, la iluminación de las calles, un Belén, regresos a casa como los de El Almendro... Hasta la estación de tren de El Carmen hace acto de presencia.

El mensaje

"Parece que cada año llega antes. Casi te acabas de quitar el bañador y ya está aquí. Las mismas prisas, las mismas cenas, los mismos anuncios, las mismas luces y rituales. Otro año más. Pero si te fijas, si miras bien y observas, casi como si pudieras asomarte a los corazones, podrás ver que todos los años los abrazos no son lo mismo; que detrás de cada regalo pueden esconderse historias distintas; que las calles realmente nunca son las mismas, como tampoco lo son las miradas. Fíjate mejor y encontrarás el reencuentro. Sí, como todos los años, pero nunca tan importante como este. Un año tan difícil para muchos, con palabras que parecen no caber en estas fechas en las que se hace difícil no acordarse de todos ellos. Es ahora cuando hay que mirar más adentro, en tu corazón, y allí encontrarás esa magia de la Navidad de siempre. La de la ilusión y la esperanza, la de tu infancia, la que este año más que nunca tenemos que celebrar y allí, sin duda, nos reencontraremos".