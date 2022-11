Nunca llueve a gusto de todos. Y si no, que se lo digan al gigante Papá Noel que desde ayer se 'asoma' a Murcia desde el Palacio del Almudí. Aunque muchos usuarios han aplaudido su originalidad, otros han reaccionado en contra a la instalación de la cabeza gigante de Papá Noel y sus manos sobre el tejado del histórico edificio situado en la calle Plano de San Francisco. Entre ellos está la visión del propio presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, quien en redes sociales ha asegurado que, "como murciano", se trata de una "aberración incalificable".

"Esto no es un tema político ni se le parece. No quiero polémicas de ningún tipo y vaya por delante mi respeto al alcalde, al equipo de Gobierno y a la Corporación Municipal de Murcia, pero me parece una aberración incalificable poner esta figura sobre un palacio patrimonio histórico de la ciudad", ha dicho Castillo en redes sociales.

Para el presidente del Hemiciclo murciano, "no todo vale para decorar la ciudad en Navidad". Defiende que el Almudí, "cuya construcción primitiva se remonta al siglo XVI -aunque más tarde en el XVIII tuvo otras ampliaciones- fue el depósito de armas y pólvora de la ciudad para mas tarde, siglos posteriores, convertirse en pósito del trigo y granero o despensa de Murcia". Castillo continúa señalando que "poner ese 'mamotreto' sobre el Palacio" le parece "aberrante y de una falta de sensibilidad absoluta".

También se ha pronunciado en redes sociales el director de Exlibris Murcia, Victorio Melgarejo, quien ha atizado en redes sociales a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia por poner esta estructura "encima de edificios protegidos como Bien de Interés Cultural".

Asimismo la directora del Two Art Gallery de Murcia, Eva Hernández, ha sido dura con este gran Papá Noel: "Cuando uno no tiene criterio o conocimientos de una materia en cuestión debe rodearse de gente que sí los tenga, en nuestra Murcia querida ni una cosa ni la otra, seguramente la idea habrá salido de algún segundo al mando que se cree muy innovador.... Así nos luce el pelo y cada día un poco menos".

A vueltas con el Árbol de la Navidad de la Circular

Otros usuarios en redes sociales también han criticado que se haya obviado por segundo año consecutivo la instalación del Árbol de Navidad en la Plaza Circular y que se haya optado por este Papá Noel: "Lo mejor de todo era el árbol y ya ni eso...", dice una vecina de Murcia.

También han dado que hablar durante todo el día de hoy la instalación de las luces de Navidad en Gran Vía: muchos han visto "originalidad" en estas nuevas luces, mientras que insisten en que el Papá Noel instalado en el tejado del Almudí es "denunciable".

Rara, pero me gusta la decoración de la Gran Vía. Qué tenga movimiento es un puntazo, parece algo sobre cargada pero las luces de navidad deben ser llamativas a mi parecer y contar algo.



Ahora lo del Papa Noel en el Almudí es denunciable. — Álvaro Sáez Murcia (@saezalvaro) 29 de noviembre de 2022

La iluminación navideña de la Gran Vía este año consiste, como todos los años, en una sucesión de paneles que atraviesan la calle y recorren toda la vía. En esta ocasión, los paneles muestran diferentes motivos navideños, con movimiento, que van cambiando y sucediéndose. Copos de nieve, estrellas, los Reyes Magos y otras figuras propias de la época van apareciendo en el alumbrado.