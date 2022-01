El CEIP Vicente Medina de la pedanía murciana de Sangonera la Seca ha tenido que retrasar el inicio de sus clases durante dos días consecutivo. El motivo, una nube de humo que invade el centro educativo hasta el punto de colarse en las aulas y dificultar la respiración, según denuncian desde el propio colegio.

Una trabajadora del centro, Marta Pina, denuncia, en declaraciones a LA OPINIÓN, que cuando alumnos y profesores llegan al colegio a primera hora de la mañana se encuentran, mezclada con la niebla presente estos días, una columna de humo "que se ve desde la autovía" y se cuela por todo el edificio, aulas incluidas.

"Hemos tenido que cambiarnos las mascarillas y hasta de ropa, además la bruma dificulta la respiración", asegura la profesora. "Ayer tuvimos que esperar hasta las diez y algo para que el colegio se ventilara y pudiéramos empezar las clases, y hoy ha ocurrido los mismo, hasta las 9 y poco hemos estado fuera, con el frío que hace", añade.

Además, asegura que este martes algunos alumnos directamente no han acudido al colegio para evitar el humo.

Sospechan que el humo viene de una fábrica

Los trabajadores del colegio Vicente Medina no tienen claro de dónde procede el humo, aunque sospechan de alguna de las empresas cercanas a la escuela. "Primero pensamos que podría ser por quema de rastrojos, pero al parecer una fábrica próxima aprovecha los días de niebla para soltar más humo", explica Marta Pina, aunque manifiesta que "preferimos no culpabilizar a nadie porque no estamos seguros".

La profesora critica que se han puesto en contacto con la Policía y con la Consejería de Educación y no les han dado ninguna solución.

Sin embargo, desde Educación, preguntados por esta Redacción, aseguran que no tenían conocimiento de lo ocurrido porque nadie se había puesto en contacto con ellos y que proceden a investigar lo ocurrido.