La exposición Conexión Sur se inaugura en Murcia con polémica

El Cuartel de Artillería acogió ayer una exposición sobre la evolución del proyecto ‘Conexión Sur’, el mayor proyecto de transformación de Murcia en el último siglo, que supone la recuperación de más de 200.000 metros cuadrados de espacios públicos tras el soterramiento de las vías de ferrocarril, pero estuvo envuelta en la polémica por la presencia de algunos miembros de la plataforma Pro Soterramiento. Este colectivo, que es la suma de las asociaciones vecinales a las que más les afecta el proyecto, mostró ayer su profundo malestar por no haber sido invitados al acto.

El histórico líder del movimiento que durante más de 30 años se opuso a la llegada en superficie del AVE, Joaquín Contreras, tachó la exposición de ser un «acto absolutamente propagandístico» y lamenta que miembros de su colectivo hayan tenido que estar presentes casi de manera infiltrada. «

Se dijeron algunas cosas que nos hubiera gustado rebatir, pero no hemos tenido opción», señala Contreras, que destaca que algunos concejales populares «se les ha llenado la boca hablando de participación ciudadana o colaboración y han llegado a decir que la sociedad civil estaba representada allí por los alcaldes pedáneos, cuando las juntas municipales o de distrito son entes institucionales y políticos».

Según el portavoz de la plataforma, «los representantes genuinos de la sociedad civil son las asociaciones de vecinos, y aquí no estaban las del Carmen, San Pío X, Progreso o Santiago el Mayor, las que defendemos los intereses generales de nuestro barrios».

Miembros de Pro Soterramiento, en el Cuartel de Artillería. | L.O. / A.LORENTE

Asegura Joaquín Contreras que nunca se le ha dado a este proyecto una verdadera participación. «Los actos que han organizado de manera puntual, en el jardín de Floridablanca o Santiago el Mayor, han sido siempre con simpatizantes del partido, con pedáneos y vocales y no para recoger ideas», advierte.

Quien sí estuvo presente y aprovechó un momento del evento para hacerse oír ante el alcalde de Murcia fue Pilar García Galindo, otra de las fundadores de la plataforma. «Le dije: ‘Señor Ballesta por favor, aquí me parece que ha habido un error de protocolo porque la plataforma Pro Soterramiento, que ha sido la que ha trabajado por este tema durante más de 30 años, no ha sido invitada’, y me respondió que sí, que había sido un fallo».

Por otra parte, Contreras ha querido recordar que el verdadero protagonista del proyecto Conexión Sur es la Sociedad Murcia-Alta Velocidad «en donde el Ayuntamiento no paga más que el 8 por ciento, el resto de lo paga Adif, que es el socio mayoritario y la Comunidad Autónoma».

Fuentes municipales aseguraron ayer a la Opinión que tanto la plataforma como Eduardo Contreras han mantenido contactos en los últimos años con el Ayuntamiento con motivo de este proyecto y que el proceso de participación que se ha abierto también contará con ellos.

La licitación de la fase cero sigue bloqueada

La obras para construir el bulevar peatonal del proyecto Conexión Sur, recogidas en la llamada Fase Cero, siguen bloqueadas. Aunque ya está toda la documentación preparada para abrir el proceso de licitación, Adif tiene pendiente desde hace meses convocar el Consejo de la Sociedad Murcia Alta Velocidad, que debe dar luz verde al proyecto final para iniciar su camino hasta el portal de contratación. Fuentes municipales aseguraron ayer que el Ayuntamiento «sigue a la espera» .