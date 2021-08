El Ayuntamiento parece gafado con la pedanía de Barriomar, una zona de la ciudad degradada cuyos vecinos han asistido durante años a promesas de mejora y construcción de infraestructuras que de momento no se han materializado. Y si lo han hecho, se han realizado de tal forma que en estos momentos están siendo objetivo de la piqueta.

Eso es lo que le ha pasado al jardín que la concejalía de Desarrollo Urbano proyectó en marzo de 2019 y que construyó meses después junto a la chimenea de ‘La Molinera’, la fábrica de conservas que naufragó a finales del siglo XX y que tuvo una gran relevancia a nivel nacional e incluso internacional.

Esa zona verde, según ha podido saber esta Redacción, costó a las arcas municipales 45.487,53 euros y fue adjudicado a una empresa sin concurso público, ya que al ser una inversión que no supera cierto importe no es necesario acudir a un proceso de contratación con concurrencia. No obstante, la concejalía de Desarrollo Urbano, en ese momento gestionada por el concejal popular, José Guillén (en la oposición tras la moción de censura), sí pidió tres presupuestos a otras tantas firmas diferentes.

Los trabajos fueron realizados por la empresa Mediohabit y pagados por las arcas municipales, una inversión que ahora se ha visto en parte destruida por la piqueta que ha entrado en la zona verde para abrir un calle y realizar otras obras de urbanización necesarias para el desarrollo del plan especial previsto en estos terrenos, que contemplan además la construcción de viviendas.

El jardín construido por el Ayuntamiento tras las elecciones de mayo de 2019 contaba con una pradera de césped y con juegos infantiles y forma parte de esos equipamientos del proyecto urbanístico. Desarrollo Urbano optó por realizarlo pese a un informe de la concejalía de Urbanismo, fechado el 26 de marzo, que indicaba que la junta de compensación del plan especial «está en disposición de proceder al comienzo de las obras de urbanización faltando solo el aval», unos trabajos que contenían las zonas verdes pertinentes. Ese comunicado interior de Urbanismo, firmado por la jefa del Servicio Administrativo de Gestión, daba respuesta al enviado por Guillén el 12 de marzo de 2019 al subdirector de Coordinación de Urbanismo, y que éste remitió a la citada funcionaria.

El que fuera concejal de Desarrollo Urbano, en su escrito del 12 de marzo remitido al subdirector de Coordinación de Urbanismo, indica que «se tiene la intención de mejorar la imagen de los accesos a la ciudad y poner espacios libres al servicio de los ciudadanos» y reconoce que esos trabajos deben ser realizados por la junta de compensación del plan parcial. «Dicho espacio libre corresponde, en cuanto a su ejecución, a la junta de compensación constituida al efecto», indica el propio exedil. Sin embargo, en el mismo documento añade que al haber transcurrido «en exceso el tiempo previsto para su ejecución y ante el interés de la Corporación en realizar la zona verde, se solicita a Urbanismo que requiera a la junta de compensación su ejecución o, en su caso, autorización o apercibimiento de ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento con cargo a los propietarios».

Finalmente, el Consistorio construyó el jardín que ahora ha sido objeto de la pala excavadora.