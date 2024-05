El Pleno de Lorca se divide en los asuntos que van más allá del municipio

La división del Pleno del Ayuntamiento de Lorca quedaba es lunes quizá más patente que nunca. Desde que se constituyera la Corporación Municipal tras las últimas elecciones locales, e incluso después del pacto firmado por PP y Vox el pasado mes de diciembre, no había sido tan patente la fragmentación, quizá porque los asuntos tratados no han tenido, por lo general, trascendencia más a allá de los rifirrafes comunes en la política local.

Así, en el Pleno de este lunes las dos formaciones en el Gobierno votaban en contra de celebrar un acto institucional el Día Internacional del colectivo LGTBIQ+, y de colocar la bandera arcoíris en el balcón consistorial. La moción, presentada por el grupo municipal socialista, provocaba reacciones diversas en el Salón de Plenos. Irene Jódar, edil socialista, comparecía ante los medios para expresar su "preocupación y decepción". "El año pasado al inicio de la legislatura cuando aún no había pacto con Vox sí colgaron esta bandera", expresaba. Asimismo, Jódar manifestaba que la Ciudad del Sol "ha vuelto al blanco y negro". No obstante, a este respecto cabe destacar que el PP sí que ha votado a favor de apoyar y respaldar las acciones y movimientos del grupo LGTBIQ+ en Lorca, por lo que la moción no ha sido rechazada en su totalidad.

Pleno ordinario del mes de mayo. / L.O.

Por otro lado, también era rechazada la moción presentada por el PSOE acerca del conflicto en Gaza. "El Partido Popular ha rechazado una moción de condena a los ataques terroristas de Hamás y a las atrocidades que se están cometiendo en Gaza, consumando así su rendición ante la ultraderecha", afirmaba la viceportavoz socialista, Isabel Casalduero.

"Hemos presentado una moción para exigir el alto el fuego en Gaza y condenar las ofensivas de Hamás, que ha sido negada, demostrando una vez más que el hilo que separa al PP de Vox es muy fino", abundaba la concejala.

Fulgencio Gil durante el Pleno de este lunes. / L.O.

Un año de Gobierno

Por su parte, el alcalde de Lorca se mostraba satisfecho tras la cita ordinaria, recordando que este martes se cumplirá un año de la victoria popular. "Está siendo un buen año para Lorca, que es lo que importa, porque este municipio tiene a su servicio un gobierno de libertad, gestión y trabajo. Lo más importante está siendo acabar con el modelo de ciudad dormitorio y sus consecuencias, en lo que he tratado de centrar mis esfuerzos, y sustituirlo por un nuevo modelo de municipio, por una Lorca dinámica y viva", señalaba Gil Jódar.

"Estamos dentro de un nuevo ciclo, con un municipio en crecimiento, tanto en casco urbano como en pedanías, con la prioridad de mejorar la seguridad, la limpieza y bajar los impuestos, que es nuestro objetivo desde el primer momento", apostillaba. De este modo, hacía referencia a las reaperturas del Coso de Sutullena y de la Casa de Guevara como grandes hitos, además del inicio del proceso de reconstrucción del casco histórico.

"Dentro de unas semanas, se cumplirá un año de gestión, será entonces cuando podamos hacer un balance detallado, pero les puedo anticipar que estoy muy ilusionado y satisfecho con la labor que estamos desarrollando, por lo que agradezco el apoyo que me están mostrando los lorquinos", concluía el alcalde.