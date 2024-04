El Ayuntamiento de Lorca busca maneras de presionar al MITECO para que ponga solución a las inundaciones

"No vamos a dejar de lado a los vecinos. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para acelerar estos proyectos que llevan años de retraso. Bien por la inacción por parte del MITECO como por los continuos errores de la Confederación". Así de contundente se mostraba este martes el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que anunciaba la personación del Ayuntamiento de Lorca ante el ministerio para conocer el estado de los proyectos propuestos para la disminución del riesgo de inundación en el municipio.

"Llevamos años esperando, y la realidad es que la descoordinación entre las dos entidades ha dejado en una situación de desamparo a miles de lorquinos que residen en las pedanías de Campillo, Torrecilla y Purias que no podemos consentir", abundaba Gil Jódar. En concreto, el primer edil se refería a las presas de laminación de las ramblas de Béjar, Torrecilla y Nogalte, y al canal de desagüe de la rambla de Biznaga, puestos en suspenso por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el pasado mes de marzo.

Parte del canal de la Rambla de Biznaga, ejecutado por el Ayuntamiento de Lorca. / Daniel Navarro

"Todos recordamos que el valle del Guadalentin se convirtió en un mar en 2012, y seguimos en la misma situación", denunciaba el regidor de la Ciudad del Sol. "Este cúmulo de errores llama la atención, es como si no quisieran llevarlos a cabo", apostillaba. Así las cosas, la personación del Consistorio supone que los funcionarios del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística podrán analizar todo lo que se ha realizado hasta ahora con respecto a los proyectos, de manera que se puedan llevar a cabo alegaciones a las decisiones que se tomen en el futuro.

"No sólo solicitamos la documentación sobre el estado de los expedientes, sino que instamos a que se agilicen cuanto antes las actuaciones necesarias y se comprometa la financiación de forma urgente para estos proyectos, y poder solucionar de una vez por todas un problema que lleva años teniendo en vilo a los vecinos", añadía Fulgencio Gil.

Malestar entre los vecinos

Las últimas noticias al respecto de los proyectos generaban gran malestar entre los vecinos de las zonas afectadas por la inundación en 2012, que comparecían ante los medios para reclamar soluciones. “No podemos seguir confiando a ciegas en las distintas administraciones para luego volver a la casilla de salida”, señalaba el portavoz de Pailor, la Plataforma de Afectados por la Inundación de Lorca.

"Estamos hundidos en la desesperación", recalcaban los miembros de Pailor, ya que la decisión del Ministerio supone que se tenga que volver a iniciar el proceso con estudios complementarios y más exhaustivos, lo que según fuentes de la CHS puede tardar unos seis meses. "12 años después no tenemos soluciones y no se ha hecho ninguna de las obras prometidas. Lamentamos que no se tenga en cuenta como el agua nos provoca daños y vemos peligrar los cultivos, casas y nuestras propias vidas", abundaba el representante de los vecinos afectados.