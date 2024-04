Los afectados por las riadas de Lorca reclaman a las administraciones que acometan los proyectos prometidos

Las últimas noticias referentes a los proyectos prometidos tras la riada de San Wenceslao tienen han sido todo un varapalo para los vecinos de Campillo y Torrecilla, las más afectadas en aquel trágico día. “No podemos seguir confiando a ciegas en las distintas administraciones para luego volver a la casilla de salida”, decía este miércoles José María García, portavoz de Pailor, la Plataforma de Afectados por la Inundación de Lorca.

Y es que, según entienden los vecinos, ha sido el caos burocrático y la falta de coordinación entre las administraciones estatales, autonómicas y locales lo que ha provocado los distintos retrasos en el inicio de las obras que, según los expertos podrían evitar una nueva tragedia como la vivida en 2012. "12 años después, no tenemos soluciones y no se ha hecho ninguna de las obras prometidas. Lamentamos que no se tenga en cuenta como el agua nos provoca daños y vemos peligrar los cultivos, casas y nuestras propias vidas", manifestaba García. En este sentido, cabe recordar que los vecinos reclaman la construcción de tres presas de laminación en las ramblas de Béjar, Torrecilla y Nogalte, así como un canal de unión entre la rambla de Biznaga y Nogalte para facilitar el desagüe de la zona más baja del Valle del Guadalentín.

Miembros de Pailor, este miércoles en Lorca. / Daniel Navarro

De hecho, era el pasado Martes Santo cuando se conocía que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dejaba en suspenso el proyecto desarrollado para la construcción del canal del desagüe destinado a conectar la rambla de Béjar con la de Biznaga, cuyo desarrollo se había ligado al de los otros tres a pesar de la petición vecinal de que fueran independientes para agilizar el proceso. Así, el Ministerio iniciaba una evaluación ambiental simplificada para agilizar el proceso, pero tras realizar consultas con 26 organismos, entre ellos, la Consejería de Medio Ambiente y recibir varios informes desfavorables, no se autorizaba la construcción del canal de desagüe. Impacto hídrico, efectos negativos sobre la Red Natura 2000 y ausencia del cálculo y compensación de emisiones de los gases de efecto invernadero que provocaría la obra para luchar contra el cambio climático eran los motivos para el organismo ministerial

"Esta última noticia nos ha molestado y nos hunde en la desesperación", recalcaba el portavoz al respecto. Y es que esta puesta en suspenso supone que el Ministerio tiene que volver a iniciar el proceso con estudios complementarios y más exhaustivos, lo que según fuentes de la CHS puede tardar unos seis meses. Todo esto llevaba a los vecinos a solicitar reuniones con la Delegada del Gobierno, Mariola Guevara, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aunque se descartan movilizaciones más allá de la ‘tradicional’ manifestación por el aniversario de la riada.

Zonas de Flujo Preferente

Por otro lado, los vecinos resaltaban la paradoja de que los trámites de la propia Confederación Hidrográfica del Segura para delimitar las Zonas de Flujo Preferente en casi 3.000 hectáreas de Lorca y sus pedanías avancen de forma ágil pero los de los proyectos para evitar las inundaciones, no.