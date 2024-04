Diez de los 34 policías de Las Torres de Cotillas vuelven al trabajo sin solucionar el conflicto con el Ayuntamiento

Diez policías locales de Las Torres de Cotillas, entre ellos el jefe, se han incorporado a su puesto de trabajo tras las bajas en las que llegó a haber 32 de 34 agentes fuera de juego, como adelantó este periódico.

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas solicitó esta semana una reunión con el alcalde, a fin de tratar de solucionar el problema que, según los agentes, les lleva a estar tan mal psicológicamente, hasta el punto de no poder trabajar. Sin embargo, aseguran que no han tenido contestación a la carta mandada.

"Deseamos ofrecerles una oportunidad para abordar directamente las preocupaciones y desafíos que nos aquejan", indicaron desde el sindicato, en la misiva, fechada el lunes 8 de abril, a la que ha tenido acceso este diario. De hecho, UGT llega a instar al regidor a que asista a la reunión que había convocada el miércoles día 10, por la tarde, en dependencias de la Policía Local".

"Diálogo abierto"

"El objetivo principal de esta reunión es brindarles la oportunidad de escuchar de primera mano las inquietudes, preocupaciones y necesidades de los agentes, así como compartir con ustedes la situación que enfrentamos en nuestro desempeño diario".

"Creemos firmemente que un diálogo abierto y constructivo entre ambas partes puede contribuir significativamente a encontrar soluciones y mejorar nuestras relaciones", detallaron en la comunicación, que cayó en saco roto.

Piden investigar al concejal

"UGT Servicios Públicos, tras conocer que el concejal de Seguridad de Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz, se encontraba en situación de incapacidad temporal durante la Semana Santa y que habría estado ejerciendo su cargo público y otras responsabilidades municipales que no le corresponderían, exige al alcalde de la localidad, Pedro José Noguera, que abra un expediente informativo y depure las posibles responsabilidades de su edil.

"Los hechos se remontan a los primeros días de Semana Santa, en los que en diversos medios de comunicación y redes sociales se puede ver al concejal regulando el tráfico y ordenando la circulación, funciones que son propias de la Policía Local, lo que además, supondría una usurpación de funciones", significa el sindicato.

"Al respecto, UGT Servicios Públicos no entiende la irresponsabilidad del concejal Ruiz, quien no solo no debería ejercer como cargo público por su situación de IT, sino que además habría desarrollado labores exclusivas de otros cuerpos, al tiempo que reprocha las críticas que este edil ha estado vertiendo sobre agentes que se encontraban de baja laboral mientras él hacía de su capa un sayo".

Filtran datos personales

Por otro lado, UGT insta al primer edil a que "intervenga por la publicación de datos de carácter personal, con clara intención denigrante, de miembros de la Policía Local en redes sociales que atentarían contra la protección de datos de las y los agentes".

"Para UGT, este proceder, de una persona que por su cargo público debería ser ejemplar, evidencia que el concejal Ruiz no es merecedor de la confianza que el pueblo torreño ha depositado en él y, por este motivo, exige al alcalde que tome medidas urgentes, abra la investigación correspondiente y depure responsabilidades".