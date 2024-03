Seguridad privada en las procesiones de Las Torres por las bajas de los policías: "¡Usted no puede cortar el tráfico!"

32 de los 34 policías locales de Las Torres de Cotillas están de baja por ansiedad y depresión, como adelantó este periódico. El Consistorio, en una junta de seguridad extraordinaria, aprobó la contratación de agentes privados y controladores de accesos para ayudar en la seguridad de las procesiones de Semana Santa. Esta situación extraodinaria está afectando bastante al día a día en el municipio.

En un vídeo que se ha viralizado, se ve cómo un hombre intenta pasar con su coche por una calle del pueblo, que está cortada. Ahí se topa con uno de estos trabajadores de seguridad privada y con un hombre al que el propio conductor identifica como "concejal". "¿Me usted cortando usted el tráfico, usted es agente de la autoridad?", dice el afectado. "Me está usted cortando el tráfico y usted no es agente de la autoridad, ¿qué está haciendo justed, oiga?"

"Esto no se puede hacer"

"¡Tiene que cortar la Policía Local, no el concejal, la Policía Local! ¡Esto no se puede hacer, para los torreños no se puede hacer!", clama el hombre, que graba la escena desde su automóvil mientras, a su vez, parece que el controlador de acceso le está grabando también, la que sostiene su móvil con la mano derecha, enfocándole en todo momento. "¡Usted no puede cortar el tráfico con una furgoneta del Ayuntamiento!", remarca.

"La Policía Local tiene que estar con la baja, en su casa, 'acostaos'", se escucha murmurar al concejal, a lo que el conductor responde: "Yo no estoy con la baja, yo estoy de vacaciones, caballero", lo que hace suponer que el conductor es un agente del cuerpo municipal.

Fuentes jurídicas apuntaron que en esta situación podría haber "bastantes irregularidades", ya que los controladores no son policías, no pueden cortar el tráfico: habría usurpación de funciones, presuntamente.

"Ambiente tóxico"

No es solo que el cuartel esté cerrado: es que la situación es, sentencian, insoportable, detalló ya este diario. "Hay mal clima laboral, ambiente tóxico, restricción de derechos, expedientes disciplinarios, decretos forzosos, incumplimientos reiterados a sentencias judiciales, falta de medios materiales... la desmotivación y el desanimo esta haciendo mella en la plantillas, lo que ha provocado un 90% de bajas medicas; si a eso le sumas las vacantes por jubilaciones no repuestas de los últimos años da lugar a la situación actual, que no hayan agentes de servicio y el cuartel se tenga que cerrar", lamentan los perjudicados.

Municipales afectados destacaron que "la plantilla de Las Torres de Cotillas tiene un déficit del 25% de la plantilla, lo que ocasiona un ahorro de 600.000 euros al año por un lado y por tanto la generación de 180.000 euros al año en horas extras por otro para paliar dicho déficit".

No pueden hacer huelga

Así las cosas, los agentes "en el ejercicio de sus legítimas reivindicaciones, han comenzado a hacer medidas de presión, ya que no pueden ejercer el derecho a la huelga por imperativo legal, para 'forzar' la negociación, si bien, desde el Equipo de Gobierno se ha hecho oídos sordos", aseveran. Como no les abonaban las horas extra, los municipales dejaron de hacerlas. Insisten en que, aunque tienen vocación de servicio, no van a trabajar gratis.

"Debido al mal clima laboral, la plantilla se encuentra en un estado de ansiedad, desmotivación y desanimo descomunal que ha provocado un 70% de bajas medicas por estrés, ansiedad y depresión", remarcan.