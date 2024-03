32 de los 34 policías locales de Las Torres de Cotillas están de baja por ansiedad y depresión, aseguran algunos de los afectados a este diario. El motivo: la actitud del Ayuntamiento. "El cuartel lleva casi toda la semana cerrado, las bajas son de larga duración", subrayan. Desde UFT pidieron la dimisión del concejal de Seguridad del municipio por "llevar al límite" a la plantilla. El sindicato, además, asegura que se está contratando a controladores de seguridad para suplir la falta de agentes.

No es solo que el cuartel esté cerrado: es que la situación es, sentencian, insoportable. "Hay mal clima laboral, ambiente tóxico, restricción de derechos, expedientes disciplinarios, decretos forzosos, incumplimientos reiterados a sentencias judiciales, falta de medios materiales... la desmotivación y el desanimo esta haciendo mella en la plantillas, lo que ha provocado un 70% de bajas medicas; si a eso le sumas las vacantes por jubilaciones no repuestas de los últimos años da lugar a la situación actual, que no hayan agentes de servicio y el cuartel se tenga que cerrar", lamentan los perjudicados.

Merma económica

Municipales afectados destacaron que "la plantilla de Las Torres de Cotillas tiene un déficit del 25% de la plantilla, lo que ocasiona un ahorro de 600.000 euros al año por un lado y por tanto la generación de 180.000 euros al año en horas extras por otro para paliar dicho déficit".

Además, "se está incumpliendo la RPT (relación de puestos de trabajo), el Acuerdo Marco y la Ley de Presupuestos Generales, lo cual supone una importante merma económica a los policías de Las Torres de Cotillas con respecto a otros municipios donde sí se reconocen dichos conceptos".

No pueden hacer huelga

Así las cosas, los agentes "en el ejercicio de sus legítimas reivindicaciones, han comenzado a hacer medidas de presión, ya que no pueden ejercer el derecho a la huelga por imperativo legal, para 'forzar' la negociación, si bien, desde el Equipo de Gobierno se ha hecho oídos sordos", aseveran.

"Debido al mal clima laboral, la plantilla se encuentra en un estado de ansiedad, desmotivación y desanimo descomunal que ha provocado un 70% de bajas medicas por estrés, ansiedad y depresión", remarcan.

La Policía Local de las Torres de Cotillas según la plantilla de Personal, "está formada por 42 policías, 1 inspector-jefe, cinco subinspectores y 36 agentes y seis grupos de trabajo. Desde hace 8 años hay 9 vacantes, es decir, el 25% de la plantilla está sin cubrir, faltan cuatro subinspectores y cinco agentes, por jubilaciones no repuestas, lo cual supone un ahorro de más de 600.000 euros que está presupuestado en el Capítulo I de personal y no se dedica a la seguridad, sino a otras cosas".

"Huelga encubierta"

Fuentes de la Dirección General de Seguridad criticaron lo que califican de "huelga encubierta" y detallaron que los agentes de Las Torres son de los mejores pagados de la Comunidad, con un sueldo anual de entre 50.000 y 60.000 euros.

Asimismo, niegan una carencia de recursos humanos: la plantilla está a tres miembros del cupo máximo que corresponde al municipio. A la capital murciana, por ejemplo, le faltan centenares de efectivos.