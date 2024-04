Los vecinos de las pedanías de Lorca se levantan contra el proyecto de Adif para la llegada del AVE

El proyecto para la llegada del Corredor Mediterráneo a Lorca no convence, especialmente a los vecinos de las pedanías que atraviesa. Así lo señalaban este martes los representantes de la recién creada 'Plataforma Afectados ADIF del Guadalentín', que aglutina principalmente a las organizaciones vecinales de Tercia, Campillo, Torrecilla y Almendricos. Tanto es así, que ya se han anunciado movilizaciones ciudadanas en el caso de que la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias no atienda sus peticiones que, según los líderes de la plataforma, "no suponen la alteración del trazado, únicamente modificaciones puntuales".

En concreto, estos vecinos y vecinas reclaman la continuación del tráfico rodado en el camino de los Olmillos y pasos de peatones en la zona de Pina y Churra para la pedanía de Tercia; la ampliación de los viaductos para evitar inundaciones como las de 2012 y 2019 en el caso de Campillo y Torrecilla; y la ampliación del viaducto a continuación de la estación que se constituirá en Almendricos, con el fin de suprimir el terraplén y que se ejecute un viaducto hasta la rambla, quedando más permeable. Asimismo, en el caso del casco urbano de la Ciudad del Sol se reclama el mantenimiento del paso inferior de Santa Clara.

Tercia, ejemplo a seguir

En la creación de la plataforma han tenido gran peso los representantes vecinales de Tercia, que llevan años reivindicando mejoras en el proyecto, quizá por el avanzado estado de las obras en el lugar. En este sentido, cabe recordar que el pasado mes de enero se encargaban de paralizar las obras en la zona, lo que 'obligaba' a la empresa estatal a acceder a las peticiones del Consistorio para el mantenimiento de una reunión informativa.

Así las cosas, cabe reseñar que la plataforma agrupa a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca y Comarca del Alto Guadalentín –Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras–; a las asociaciones de vecinos de las pedanías afectadas, como Tercia, Campillo, La Torrecilla y Almendricos; otras como la Plataforma Tercia Incomunicada, además de vecinos particulares de Lorca Centro, La Viña, Alameda de Cervantes y Puerto Lumbreras.

Fulgencio Gil comparecía junto al líder de la plataforma, Pedro García. / L.O.

Apoyos políticos

El alcalde, Fulgencio Gil, manifestaba su respaldo a esta plataforma. "Es el momento de que algún representante se pueda reunir con nosotros o con el colectivo; y que haya empatía y sensibilidad por parte del Gobierno de España en defensa del interés social de los lorquinos, porque una vez ejecutadas las obras, no hay tiempo de rectificación; el momento de rectificar es ahora", reseñaba el primer edil, en referencia al inminente inicio de las obras del soterramiento.

Del mismo modo José Luis Ruiz, edil del PSOE, expresaba el apoyo de la formación a los vecinos, señalando sus peticiones como "factibles" y recordaba los avances y mejoras conseguidos en el proyecto desde su presentación inicial. "El proyecto inicial del tramo Lorca-Pulpí no contemplaba ningún viaducto, sin embargo, ahora se han incorporado hasta tres viaductos de 350, 500 y 700 metros a su paso por las ramblas de la Torrecilla y de Béjar, gracias al trabajo realizado por Diego José Mateos", abundaba.