En la mañana de hoy, vecinos de Tercia volvían a paralizar las obras del Corredor Mediterráneo a su paso por la pedanía de Lorca. En un comunicado, la Plataforma Tercia INcomunicada criticaba que este lunes se habían iniciado de nuevo las obras en la zona sin haber atendido las reivindicaciones de los afectados por las obras.

A la zona se desplazaba una unidad de la Guardia Civil, que mediaba entre los vecinos y el encargado de la obra. Según relataba Ángel Meca, edil de Grandes Infraestructuras del Ayuntamiento de Lorca a LA OPINIÓN, "a los pocos minutos de anunciar que los vecinos cortarían el paso en los caminos usados por la maquinaria pesada para acceder a la obra si no se les atendía, Adif ha contactado con el Consistorio para convocar una reunión el próximo 12 de febrero en Madrid".

Según Meca, en dicha reunión se tratarán diversos temas a nivel técnico, no solo las reivindicaciones de los vecinos de Tercia: "hablaremos del soterramiento, del mantenimiento del paso inferior de Santa Clara, y de las modificaciones necesarias en el proyecto en el tramo Lorca - Almería". En concreto, el edil refería la ampliación de los viaductos de las ramblas de Béjar y de Torrecilla y a la supresión del terraplén de Almendricos, dos puntos críticos para los vecinos de las zonas afectadas. "Esperamos que hasta que no se produzca la reunión no se continúen las obras", finalizaba el concejal.

En este sentido, cabe recordar que los vecinos de Tercia piden un paso peatonal y espacio para que los vehículos circulen en ambos sentidos en la zona de los Olmillos; la no eliminación del paso histórico de La Pina y un paso peatonal bajo las vías.