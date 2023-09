Más de dos centenares de vecinos de la pedanía lorquina de Tercia se manifestaron ayer para reivindicar la realización de pasos que unan Tercia con la Avenida Europa y Apolonia, así como la construcción de rotondas y pasos seguros en la Ronda Central-Ronda Sur.

La concentración, convocada por la Asociación de Vecinos de Tercia y la Plataforma 'Tercia Incomunicada', fue la tercera organizada por estas asociaciones, que denuncian la inacción de los diversos representantes políticos ante la situación.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, las asociaciones denuncian que, de seguir adelante los proyectos tal y como están planteados, las nuevas infraestructuras supondrán una barrera respecto a los barrios próximos, que la no construcción de rotondas y semáforos incrementará el riesgo de accidentes, que el no encauzamiento de las aguas pluviales supondrá un incremento del riesgo de inundaciones de las viviendas y que las obras interrumpirán el paso durante meses o años, sin que se hayan ofrecido alternativas. "No se piensa en las personas ni en unas ciudades más humanas, solamente en que los coches anden kilómetros y kilómetros y que den vueltas", declaró al respecto uno de los representantes vecinales.

En este sentido, los vecinos de la pedanía reclaman a ADIF que incorpore al proyecto del Corredor Mediterráneo pasos "adecuados y que no sean de limsona" para unir Tercia con los barrios colindantes; a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad Autónoma, que ejecuta las obras del Tramo I de la Ronda Central de Evacuación, la incorporación de aceras de anchura suficiente para peatones y ciclistas y con pendientes del 6% "como marca la normativa" aunque en la actualidad "en algunos puntos la pendiente llega al 14,5%", así como alternativas para los caminos que se han visto interrumpidos por la nueva carretera; y al resto de administraciones "que se encaucen las aguas pluviales a los diversos canales y al río Guadalentín, "no hacia las casas".

Por todo ello, los vecinos solicitan el apoyo "de todos los partidos políticos" de la localidad para evitar que "unas obras hechas en el siglo XXI, con los criterios y mentalidad desarrollista de mediados del XX, hipotequen el futuro de la zona, y de las personas hasta el siglo XXII".

Por su parte Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, expresó tras la manifestación que "a pesar de la complejidad de las obras", una vez se haya recepcionado por parte del Ayuntamiento el Tramo I de la Ronda Central, "se estudiarán las medidas oportunas para atender las demandas de los vecinos". En cuanto a los cortes del Corredor Mediterráneo, Gil señaló que actualmente está pendiente de concretar una reunión con la gerencia de ADIF para transmitir las inquietudes de los vecinos y "al ser un proyecto aún en proceso de ejecución, estudiar la mejora de la permeabilidad de los pasos existentes". "No son obras del Ayuntamiento, pero estaremos ahí para atender las peticiones de los vecinos de la mejor manera posible y apoyarlos", finalizó Gil Jódar.