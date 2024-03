Piden que la avenida Juan Carlos I de Lorca permanezca todo el año sin semáforos

Los preparativos para la celebración de los desfiles Bíblico-Pasionales de la Ciudad del Sol avanzan con el paso de los días y uno de ellos ha traído de nuevo a la luz pública una reivindicación de la asociación Lorca Biciudad. En concreto se trata de la retirada tanto de los semáforos como de la señalización vertical de la avenida Juan Carlos I.

Peatones cruzan sin semáforos en la avenida. / Daniel Navarro

Según fuentes de la asociación, desde su retirada a principios de esta semana "los vehículos a motor se sienten menos 'dueños' de un espacio que se vuelve más amable y de convivencia; no corren para que no se les cierre el siguiente semáforo… y las aglomeraciones de peatones bajo los semáforos no se producen". Así las cosas, desde la asociación perteneciente a la Plataforma por la Calidad del Paisaje de Lorca, recuerdan que, ya en diciembre de 2017, la Cámara de Comercio, CECLOR y once asociaciones de Lorca solicitaron formalmente que este vial gozara de una prioridad totalmente peatonal. Asimismo, desde la asociación piden que se procure creación de un carril bici que permita a los usuarios de este tipo de vehículos avanzar de forma rápida y eficaz por la avenida.

En cuanto a los trabajos en la avenida, cabe recordar que también se trasladarán los maceteros con los nombres de los personajes del cortejo –que volverán a su lugar de origen tras la celebración de los desfiles– antes de la instalación de las tribunas.